34 kinderen maken op speelse wijze kennis met musical

De zomer staat synoniem met een scala aan kampmogelijkheden. In VBS Zulte namen 34 kinderen deel aan een musicalkamp. Vier ervaren monitoren van de jeugdvereniging JoMus leerden hen zingen, dansen en acteren. “Musical is enorm populair geworden bij kinderen”, weet lesgeefster Janis.

Janis Vercaempst (26) speelde in 2010 de hoofdrol in de kortfilm Badpakje 46 van regisseur Wannes Destoop. Ze speelde daarin tegenover Johan Heldenbergh en Wim Opbrouck. De film werd destijds erg goed ontvangen en viel in de prijzen op het filmfestival van Cannes. Voor de Gaston Martenszaal in Zulte prijkt tot op heden een tegel met een ster met daarin Janis’ naam. Intussen zijn we dertien jaar later en studeert Janis ‘Musical’ aan het conservatorium in Brussel.

“Tijdens mijn studies kwam ik in contact met JoMus. Zij organiseren wekelijks lessen dans, zingen en acteren in Mechelen maar geven in de vakanties ook musicalkampjes overal in Vlaanderen. In Zulte en omstreken bestond dit nog niet, dus zijn we er drie jaar terug mee gestart. Toen waren we maar met zo’n vijftien kindjes, nu met 34. Het is erg gegroeid.”

Heel wat ervaring

“Musical in het algemeen is de laatste jaren enorm populair geworden door tv-programma’s als #LikeMe en enkele grote musicalproducties van Studio 100.”

In de week van 7 tot 11 augustus lieten de vier monitoren Janis Vercaempst, Fien Callens (26), Lucas Nevelsteen (24) en Elke Delrue (19) de jonge deelnemers op een speelse manier kennismaken met musical. De monitoren geven elk een ‘vak’ aan de kinderen en hebben ondanks hun jonge leeftijd al behoorlijk wat ervaring op het podium.

Fien geeft dans en speelde al mee in enkele toneelstukken en musicals, net als Elke die met Artefonia ook musicalopleidingen geeft in Waregem. Zij ontfermt zich over de jongste groep kinderen. Lucas is gediplomeerd muzikant en haalde met zijn band Nebbia nog de halve finale van Humo’s Rock Rally twee jaar geleden. Hij geeft zangles aan de kinderen.

Veel tips

“Ik leer hen vooral om zang en dans te coördineren, dat is niet gemakkelijk”, zegt Lucas. “Maar we houden het natuurlijk erg speels; tijdens de dag is er ook een vrij uurtje om te sporten of te knutselen. Deze week werken we toe naar een kleine minimusical die we vrijdag zullen opvoeren voor de ouders. Het script hebben we samen geschreven met de vier monitoren, net als de teksten van de liedjes. Het gaat over oma Donna die vroeger een disco had en nu doorheen de tijd reist en verschillende muziekgenres. We proberen er echt iets leuks van te maken.”

Onder de deelnemers is ook al een ster in wording: Minne Beeusaert (11) uit Waregem speelde al mee in de musical Marie-Antoinette van Historalia in Torhout. Zij speelt de rol van de oma Donna. “Ik kende hier niet echt iemand maar heb al veel nieuwe vriendinnen gemaakt”, zegt Minne. “Het is superleuk en ik heb al veel tips gekregen om beter te leren zingen en dansen.”

