300 oud-leerlingen vieren 100 jaar Singing Schoolchildren met zangreünie voor stadhuis: “Opkomst overtreft stoutste dromen”

Tijdens Memorial Day op zondag 28 mei viert de stad de honderdste verjaardag van de Singing Schoolchildren, de traditie waarbij lokale schoolkinderen het Amerikaanse en Belgische volkslied zingen. Om dat jubileum te vieren verzamelden op maandag 8 mei zo’n 300 voormalige leerlingen voor een grote zangreünie op de Zuidboulevard in Waregem.

Het verjaardagsfeest vond twintig dagen eerder plaats omdat het stadsbestuur op Memorial Day zelf het serene karakter van de plechtigheid wil bewaken. De oproep viel alvast niet in dovemansoren. Zo’n 300 voormalige Waregemse schoolkinderen verzamelden op de Zuidboulevard voor de aangekondigde zangreünie.

Cola en chocolade

“Dit is een groot succes”, reageert schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V). “Het overtreft onze stoutste dromen, zo’n opkomst hadden we niet verwacht.” De ex-zangers zongen uit volle borst – en sommigen zonder begeleidende tekst – de volksliederen van België en de VS, samen met Amerikaanse militairen en de Singing Schoolchildren die komende Memorial Day aan de beurt zijn.

De datum was niet lukraak gekozen, 8 mei staat in Amerika namelijk gekend als de nationale Have a Coke Day. “Cola was, net zoals chocolade, een van de producten die tijdens de oorlog zeer schaars waren.” Alle zangers werden na de reünie dan ook getrakteerd op een frisse cola en een flink stuk chocolade.

Memorial Day

Memorial Day zelf vindt op zondag 28 mei vanaf 15 uur plaats op de Amerikaanse Begraafplaats. Dan worden de soldaten herdacht die sneuvelden tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. “Naast de honderdste verjaardag van de singing schoolchildren vieren we ook honderd jaar American Battle Monuments Commission, de organisatie die instaat voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats”, besluit schepen Iacopucci.

Aan de ceremonie nemen notabelen van de Amerikaanse ambassade, enkele Amerikaanse militairen, het Belgisch leger en vertegenwoordigers van de regering, de provincie en de stad deel.