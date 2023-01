300.000 bezoekers kwamen naar Radio2 Top2000 in Roeselare

De luisteraars van Radio2 hebben beslist: Bohemian Rhapsody van Queen staat bovenaan dé lijst van de geliefdste muziek ooit. De 2e plaats van de Radio2 Top2000 is voor Imagine van John Lennon, op nummer 3 prijkt Summer of ’69 van Bryan Adams.

Een opvallende plek is er voor Goeiemorgen, morgen van Nicole & Hugo. Vorig jaar stond het lied nog op 456, dit jaar stijgt het naar de 4e positie. Vlaanderen zal duidelijk altijd van het koppel houden. Nog opvallend is de hoogste nieuwkomer: 1 op een miljoen van Metejoor Feat. Babet verovert, uit het niets, de 10e plaats.

De lijst was eerder al bekend, voor de bovenste 20 nummers bleef het spannend tot het laatste moment. Luisteraars konden stemmen tot 14 uur en iets voor 18 uur maakten Anja Daems en Benjamien Schollaert de winnaar bekend.

300.000 mensen genoten live mee in Roeselare

De Radio2 Top2000 werd uitgezonden van zondag 25 tot en met zaterdag 31 december. Dag én nacht, live vanuit Roeselare. Meer dan 10 Radio2-presentatoren gidsten je door de lijst en een hele plejade aan artiesten van bij ons traden live op. Luisteraars genoten massaal van deze marathon van de mooiste muziek en deelden enthousiast hun verhalen via de Radio2-app en sociale media. Heel wat liefhebbers kwamen ook een bezoek brengen aan de studio in Roeselare en amuseerden zich met de activiteiten op de Grote Markt, in de omliggende winkelstraten en in de rest van de stad. De eindejaarsinitiatieven waren een groot succes, met indrukwekkende cijfers tot gevolg.

300 000 bezoekers kwamen in de drie laatste weken van december naar Roeselare. Radio2 zond er uit van zaterdag 10 tot en met zaterdag 31 december.

2500 mensen maakten een toertje met de kersttrein.

2200 enthousiastelingen genoten van een ritje op het reuzenrad.

1250 mensen trokken hun rolschaatsen aan en maakten plezier op de piste naast de Radio2-studio.

Op de marktdag kregen 1100 marktbezoekers gratis oliebollen.

Bijna 1000 lopers deden mee met de Santa Run en liepen langs de studio.

Na een oproep van Daan Masset kwamen 7 carnavalsverenigingen met 120 leden naar Roeselare. Ze zorgden ervoor dat 250 mensen de polonaise dansten op Viva De Romeo’s.

150 leerlingen van verschillende dansscholen dansten, samen met flink wat andere bezoekers, op Jerusalema van Master KG en de Macarena van Los del Río.