24ste editie van Blaublues in Haringe: “Blij dat we ook heel wat jonge bluesliefhebbers aanspreken”

Op zaterdag 9 november wordt zaal De Levaard in Haringe weer omgebouwd tot een grote bluesclub met vier optredens vanaf 20 uur. De organisatie zocht en vond betere groepen die ook een jonger publiek aanspreken. En ook de formule bluesfestival met overnachting en ontbijt spreekt alsmaar meer mensen aan.

Op zaterdag 9 november wordt het weer een groot bluesfeest in zaal De Levaard in Haringe. De organisatoren van Bluesfestival Blaublues Haringe zijn ervan overtuigd dat de zaal weer volledig uitverkocht zal zijn. Bluesfans van heinde en verre zullen er kunnen genieten van vier bekende groepen uit het buitenland. “Zoals elk jaar is zaal De Levaard weer bijna helemaal uitverkocht”, stelt Jurgen Lahoutte van het organiserend comité. “Wie er nog bij wil zijn, moet zich dus reppen. De ticketprijs hebben we met 25 euro weer heel laag kunnen houden. Ook dit jaar was het niet makkelijk om bluesgroepen naar Haringe te halen. Maar we hebben weer een internationale bezetting met bluesartiesten uit de Verenigde Staten, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Groepen uit eigen land zijn er dit jaar dus niet bij, maar dan kan volgend jaar weer helemaal anders zijn.”

“En we zijn vooral blij dat we ook heel wat jongere bluesfanaten kunnen aanspreken. Ons publiek wordt dus dit jaar heel divers inzake leeftijd. Blues blijft heel aantrekkelijk, maar als organisatie moeten wij toch waakzaam blijven. Er komen op het vasteland immers organisatoren bij en sommige festivals kiezen voor een andere datum. En dan is het voor de bluesgroepen die op tournee zijn in Europa soms niet makkelijk om overal aanwezig te zijn.”

Elk jaar komen er bezoekers uit verschillende uithoeken in het land en ook uit Frankrijk. En op amper 200 meter van zaal De Levaard zorgt de organisatie voor de formule ‘Blues & Bed Service’ voor slechts 35 euro. “Na het festival staat dan voor de liefhebbers een bed met douchegelegenheid en ontbijt klaar. Deze formule wordt elk jaar populairder. De parking bij zaal De Levaard wordt trouwens ook graag gebruikt door bezoekers met mobilhomes of andere slaapvoertuigen.”

Line-up en reservatie

Een ticket voor Blaublues kost 25 euro en een ticket voor Blues & Bed Service kost 35 euro. Beiden zijn te boeken via 057 38 88 59 of via jurgen.lahoutte@telenet.be. Op het programma: Errol Linton, een vermaard mondharmonicaspeler die de zaal zal laten swingen. Robbin Kapsalis (VS) is een echte souldiva. Samen met Biles Robson uit Engeland en de Fat Harry Band uit Nederland zorgt zij voor vintage blues en soul. De Zac Harmon Band (VS) combineert blues, soul, gospel, reggae en bluesrock. Afsluiter is de Amerikaanse JJ Thames met haar Luca Giordano Band uit Italië. Zij serveert blues met invloeden van onder meer soul en gospel. (PC)