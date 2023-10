23ste Blaublues lijkt opnieuw beloftevol: “Internationale bluestop presenteren in Haringe”

Blaublues Haringe is al jarenlang een vaste waarde in de bluesscène. De organisatie trekt opnieuw alle bluesregisters open voor de 23ste editite met een beloftevolle affiche.

“We maken het onszelf niet gemakkelijk. Elk jaar weer slagen we erin om met bescheiden middelen en budget in het kleine Haringe de internationale bluestop te presenteren”, zegt Stef Ryon van het organiserende Blaublues.

Het festival opent deze editie met The Freaky Buds. “We openen meteen met een knaller. The Freaky Buds betoveren al een tijdje met hun elektrische, hypnotiserende bluesstijl niet alleen in hun thuisland Frankrijk maar ook daarbuiten in clubs en festivals.”

Urban-funk

“Met de Amerikaan James Armstrong wordt dan weer blues in al zijn heerlijke eenvoud geserveerd. Beklijvende gitaarrifs, een prachtige stem en een repertoire dat glijdt van slow blues over urban-funk naar roadhouse-shuffles. De Engelse Kyla Brox tekent voor blues en soul en werd de jongste jaren met titels als ‘Best Female Vocalist’, ‘Best Blues Vocalist’ en zelfs ‘Best Instrumentalist’ gehuldigd. Zij weet de ziel van de soul en de blues als geen ander met haar stem te vangen en haar vaste begeleidingsband is van een even hoog niveau.”

Tickets

Afsluiten doet Blaublues dit jaar met Saron Grenshaw, een Amerikaanse topgitarist die met een soulstem die authentieke blues speelt en ademt. “Een echte live-sensatie. Hij was ooit de revelatie op Blues Peer en Blaublues had geluk dat ze de man samen met zijn steengoede vaste begeleidingsband Blind B’ and The Visionairs dit jaar konden contracteren”, aldus Stef.

“Blaublues 23 wordt opnieuw een heus bluesfeest en wie dat wil meemaken doet er best aan om snel kaarten te reserveren. Want de voorbije jaren was De Levaard al elke keer uitverkocht en ook dit jaar is de interesse groot.”

Tickets kosten 23 euro en kunnen enkel gereserveerd worden via mail op jurgen.lahoutte@telenet.be. De deuren van De Levaard openen om 19 uur en de eerste groep komt al om 19.50 uur op het podium.

Info: www.blaublues.be of www.facebook.com/blaublues