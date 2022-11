22ste editie van Bluesfestival Blaublues in De Levaard: “Mét internationale artiesten”

HARINGE Op zaterdag 12 november wordt zaal De Levaard in Haringe weer omgebouwd tot een grote Bluesclub met diverse standen en heel wat sfeer. Uit eigen land komt Black Cat Biscuit en uit de Verenigde Staten Johnny Maestro & Mama’s Boys, naast Kat Riggins en Chris Cain and the Chris Cain USA Band.

Na de afgelaste editie twee jaar geleden, werd er vorig jaar een editie georganiseerd met enkel bluesbands uit eigen land. Dit jaar wordt het weer een editie zoals andere jaren met internationale artiesten. Een buitentent komt er dit jaar niet. “Door de coronapandemie werd vorig jaar enkel de grote zaal gebruikt en dat is eigenlijk heel goed meegevallen. We konden toen ook geen buitenlandse artiesten naar Haringe halen, maar konden wel een programma aanbieden met enkel blues uit eigen land. De echte bluesfans, die wisten dat er coronabeperkingen waren, trokken het zich niet aan. Toch zijn we heel blij dat het dit jaar weer anders wordt”, zegt Els Morlion. “Ons organiserend comité is ook niet meer van de jongsten. Het is moeilijk is om jongere medewerkers te vinden. Vorig jaar hebben we eigenlijk ook noodgedwongen gewerkt zonder voorverkoopadressen en toen werd er enkel per mailadres gewerkt. Dat is toen bijzonder goed meegevallen, want de tickets werden pas afgeleverd na betaling. Dit jaar werken we dus opnieuw zo. In tegenstelling tot enkele jaren geleden, zijn er dit jaar wel nog tickets van 23 euro beschikbaar. Tickets kunnen nog besteld worden via

jurgen.lahoutte@telenet.be. Zoals elk jaar zijn de plaatsen beperkt.” De deuren openen om 19 uur en er is parking naast de zaal. “Er is opnieuw een ruim aanbod aan eten. Genieten van Blues & Bed, waarbij ze via onze organisatie kunnen overnachten, is ook dit jaar niet mogelijk. Via Toerisme Poperinge en Toerisme Westhoek zijn diverse overnachtingslocaties in de buurt van De Levaard te vinden.”

Amerikaanse bluesband

“Op de affiche staat de Belgische band Black Cat Biscuit uit Limburg. Dit is de opener om 19.45 uur en zij brengen een verfrissende, swingende en toch authentieke bluesstijl. Zelfs over de grenzen zijn zij heel graag geziene gasten. Toen we vernamen dat de Amerikaanse Kat Riggens – die hier al eens te gast was in 2019 – opnieuw toerde in Europa, waren we er heel vlug bij om haar weer te boeken. Ook zij was blij om weer in Haringe op te treden. We zijn er zeker van dat dit alvast weer een geslaagd optreden wordt om 21.20 uur. Dat geldt ook voor de derde topartiest die het bluespodium zal beklimmen. Met Chris Cain en zijn band vanaf 22.50 uur halen we alvast een topgitarist uit Amerika naar onze regio. Zijn diepe stem zal zeker de zaal weer ontroeren. Ooit begon hij als jazzmuzikant, maar dan verloor hij zijn hart aan de blues en zo wordt hij internationaal omschreven als een van de beste bluesgitaristen van het moment. Onze afsluiter komt ook uit de Verenigde Staten en zal iets na middernacht optreden. Johnny Maestro en zijn Mama’s Boy’s waren negen jaar geleden al eens te gast bij Blaublues en dat is de band zeker niet vergeten. We zijn ervan overtuigd dat onze 22ste Blaublues weer een echt feest wordt.”

Info: www.blaublues.be of www.facebook.com/blaublues