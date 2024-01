2024 wordt belangrijk jaar voor rockband Liquid Molly: “Zoveel mogelijk en overal spelen”

Een pak optredens en een eerste EP: 2024 belooft nu al veel goeds te brengen voor Liquid Molly. De grungerockers met een lekker ouderwets repetitiekot in de Zevekoteheirweg beginnen het jaar met een uitstekend gevoel, want volgende maand al spelen ze op een prestigieus festival in Nederland. “We willen overal optreden, waar we maar kunnen”, glundert het trio.

Enkele jaren geleden sloegen drummer Michiel Jonckheere, bassist Stan Ameloot en zanger-gitarist Milan Verdoolaeghe de handen in elkaar. “Ik leerde Milan kennen via de middelbare school, het Sigo in Gistel, en via een vriendin”, opent Stan. “Michiel kwam dan weer op ons pad terecht dankzij een ontmoeting in het lokale jeugdhuis Uzuz. Een week nadat we hem leerden kennen, begonnen we te repeteren.” Het drietal brengt zogenaamde grunge, een genre gelinkt aan Nirvana en Silverchair. Met succes: in 2021 wonnen ze de publieksprijs op het talentenfestival SoundTrack, een organisatie van de grootste muziekclubs in Vlaanderen. Drie jaar later staan Michiel (19), Stan (18) en Milan (18) voor een belangrijk jaar in hun nog prille carrière.

Eurosonic Festival

“Er staat heel wat te gebeuren”, gaat Stan verder. “Deze week stonden we op de Pinguin Radio Showcases in het Nederlandse Groningen. Dat zijn muzieksessies die het grote Eurosonic Festival voorafgaan. Maar liefst 250 bands treden er op (glundert) en wij staan daar netjes tussen. Ja, Groningen is eventjes reizen, maar we maken er tegelijk een leuk weekend van. Het was een mooie opportuniteit om ons te tonen en we kwamen er terecht dankzij onze bevriende band Beuk uit Brugge.” Even kaderen: Pinguin Radio is sinds 2011 een online non-stop radiostation dat zich richt op alternatieve en onafhankelijke muziek. “In hun podcast stipte de radiozender onze song Consequences aan als één van de singles van de week. Toch fijn om te horen, want in dezelfde uitzending hadden ze het ook over onder meer nieuw werk van de Britse wereldgroep Blur. We halen er toch maar een mooi bereik mee”, aldus Stan.

“Dit jaar kan voor ons een scharnierpunt betekenen”

“Ons plan is om in 2024 zoveel mogelijk en overal te spelen”, gaat Stan door. En 2023 was voor de band al een knap jaar met optredens op 23 verschillende plekken, met daarbij ook eerste shows in Frankrijk en Nederland. “Op zaterdag 17 februari (19.30 uur) staan we in Club de B in Torhout als support voor Rudeboy. Die is als zanger van Urban Dance Squad geen kleine naam. Op zaterdag 27 april (14 uur) staan we ook op het festival Oaze on tour. Met Aeveris en ArtFx staan er enkele leuke bands op de affiche. Oaze is een muziekplatform dat regionale bands kansen wil bieden – twee jaar geleden wonnen we dankzij hen al eens studiotijd.”

Eerste EP

Het drietal trekt dit jaar ook de opnamestudio in. “In april nemen we onze eerste EP (Extended Play, red.) op. Dat gebeurt in Studio Scampi van Ace Zec in Oostkamp, die we leerden kennen via – opnieuw – Beuk. Ace laat ons toe om ons eigen ding te doen, maar reikt ook zelf ideeën aan. Hij geeft ons een goeie sound. Ook onze eerste twee singles, Consequences en Keep going, werden door Ace opgenomen. (knipoogt) In de studio heb je niet het gevoel aan het werk te zijn, maar eerder bezig te zijn aan een fijn bijberoep. Ach, het is gewoon leuk om je te kunnen uiten via de muziek die je graag maakt én ook mooi kan maken.” De drie vrienden houden er zich ook aan om het Brugse Shellshock Studio van Pieter Nyckees te bedanken, waar ze hun eerste demo’s hebben opgenomen om te kunnen deelnemen aan muziekwedstrijden.

tijd en energie

Terwijl Michiel in de bouw en elektriciteit actief is, studeert Stan event- en projectmanagement in Gent en Milan licht- en podiumtechnieken in Kortrijk. “Al onze studies komen van pas in het maken van muziek.” Repeteren doen ze in een schuurtje, ergens langs een rustige landbouwweg buiten het Gistelse stadscentrum. De sobere, maar lekker ouderwetse inrichting – denk: eierdozen aan de muur, tapijt op de grond, naaktkalender ter inspiratie – vormen een ideale uitvalsbasis waar niemand gestoord wordt door scheurende gitaarriffs en beukende drums. “2024 kan een scharnierpunt worden om meer kansen te krijgen, meer shows te spelen en meer podia te bestijgen. We zijn nog altijd maar 18 à 19 jaar, hé, en we stoppen een pak tijd en energie in onze muziek. Voorlopig doen we alles alleen, zoals optredens vastleggen en een netwerk uitbouwen. We houden er een goed gevoel aan over en denken goed bezig te zijn.”