16-koppig Kortrijks Ensemble Respiro brengt barok in Beatrijszaal

Het Kortrijks 16-koppig barokmuziekensemble Ensemble Respiro brengt op 4 maart onder leiding van Siewald Degraeve, het concert ‘The Italian Sun’ in de imposante Beatrijszaal van het stadhuis in Kortrijk. Er wordt werk gebracht van de vroegbarokke Italiaanse meesters Gabrieli, Mainerio en anderen.

Het Ensemble Respiro, een onderdeel van de vzw Respiro Dell’Arte, werd in januari 2005 opgericht onder leiding van dirigent Diederik Glorieux. Het ensemble bouwde een mooi repertoire op en er werden succesrijke concerten gegeven. In 2011 gaf Diederik het dirigeerstokje door aan Francis Michels. Het werd opnieuw een samenwerking die tot mooie projecten leidde, onder meer de concerten met muziek uit het Rijksarchief Kortrijk: Lamentationes I, Lamentationes II en Lamentationes III, het Passieconcert samen met het Kuijken Strijkkwartet, De Vier Jaargetijden van Vivaldi, kerstconcerten en optredens op de Sinksenfeesten. In het Ensemble Respiro spelen muzikanten die gepassioneerd zijn door oude muziek uit de renaissance- en barokperiode. Het ensemble bestaat uit zowel professionele als niet-professionele muzikanten.

De bezetting is blokfluit, cello, contrabas, gitaar en klavecimbel. In 2022 werd Siewald Degraeve (25) de nieuwe dirigent van het ensemble. Voor het concert The Italian Sun koos hij voor een programma van de vroegbarokke Italiaanse meesters Gabrieli, Mainerio en anderen. Siewald Degraeve is violist, componist en dirigent. Hij startte zijn muzikale carrière als zesjarige met privélessen viool bij Guido De Bruyker. Enkele jaren later begon hij ook les te volgen bij Olga Zolotareva.

Passie

“Ik schreef op mijn tiende al eigen werkjes en vanaf dan werd compositie mijn grote passie. Ik vatte in 2009 studies muziektheorie en compositie aan bij Simon De Poorter. Ik was pas twaalf toen het Hermesensemble voor het eerst een werk van mij uitvoerde op hun forum voor jonge componisten, The Times They Are a-Changin, een evenement waarvoor ik vier jaar op rij geselecteerd werd”, vertelt Siewald die zijn vioolopleiding genoot aan de conservatoria van Brussel en Gent, en een opleiding musicologie genoot aan de UGent.

Sfeerscheppend

In 2015 werd hij laureaat in de solistenwedstrijd van Amaj Jong Symfonisch. Hij studeert eveneens muziekschriftuur en orkestdirectie in Brussel. Zijn composities zijn al meermaals uitgevoerd in Gent, Brugge en Antwerpen. “Ik componeer voor uiteenlopende bezettingen, maar ik heb een voorkeur voor orkestwerken. Ik pende al twee symfonieën neer. De belangrijkste elementen in mijn muziek zijn melodie en klankkleur, die een sfeerscheppende functie hebben.”

Naast klassieke muziek doet hij ook regelmatig projecten met popmuziek, kleinkunst, jazz en musical.

Het concert heeft plaats op zaterdag 4 maart om 20 uur in Beatrijszaal Stadhuis Kortrijk. Kaarten kosten in voorverkoop 15 euro en 10 euro voor studenten, aan de deur is het 20 euro en 15 euro voor studenten. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen. Reservatie is definitief na storting op BE14 1460 5177 3483 van vzw Respiro Dell’Arte met vermelding The Italian Sun en uw naam. De kaarten zullen klaarliggen aan de deur.