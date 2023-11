1500 muziekfans op Jazz Brugge

Voor organisator KAAP was de negende editie van Jazz Brugge vorig weekend een succes. Het Concertgebouw Brugge was gedurende drie dagen het toneel van avontuurlijke jazz uit diverse hoeken van de wereld. 1500 muziekliefhebbers genoten van optredens van topartiesten, onder wie James Brandon Lewis, Theo Croker en Sélène Saint-Aimé. Het festival -verkende muzikale grenzen en bracht een eclectische mix van muzikale stijlen, variërend van Arabische jazz tot psychedelische funk.

Na vijf jaar afwezigheid was het jazzfestival in het Concertgebouw opnieuw de thuisbasis voor jazzliefhebbers. Jazz Brugge wist 1500 bezoekers, verspreid over drie dagen, te overtuigen met zowel vocale als instrumentale power jazz.

Vrijheid

Het programma bood een podium aan een breed scala van artiesten die jazz als startpunt, maar niet per se als eindpunt hebben, zoals Theo Croker en Echoes of Zoo. “Jazz biedt de vrijheid om de muzikale grenzen op te zoeken, zo zien we vaker artiesten op het randje schuren van punk, hip-hop en zelfs rock’n’roll”, stelt programmator Jaïr Tchong van KAAP.

Voor de afsluiter waagde jazzpunktrio Don Kapot zich aan een gedurfde dansvoorstelling met drie dansers en uiteindelijk ook het publiek. Een opvallende performance tijdens deze driedaagse.

Crossing Cultures

Het festival hanteerde de baseline ‘Crossing Cultures’, en de inspiratie kwam dan ook vanuit alle hoeken van de wereld: van liederen uit het Zwarte Zeegebied over Arabische psychedelische jazz tot Amerikaanse sounds. Het publiek kon het volgesn de organisatoren zeker smaken, de dagpassen waren zowel voor vrijdag, zaterdag als zondag uitverkocht.

Het tweejaarlijkse festival Jazz Brugge is duidelijk verrezen uit zijn as en landt opnieuw in Concertgebouw Brugge in 2025. Volgend jaar is AMOK weer aan de beurt, een festival waar zowel bijzondere muziek als performance meerdere dagen de Brugse binnenstad inneemt.