Muziek, dans of een ander talent? Word Stadsartiest!

Kortrijk zoekt nieuwe lichting Stadsartiesten 2024-25. Het initiatief brengt lokaal talent in contact met de organisatoren van straat- en buurtfeesten. Die laatste krijgen de kosten (deels) terugbetaald wanneer ze een Stadsartiest boeken op hun feest.

Ben je een muzikant – solo of bij een muziekgroep – of voel je je meer thuis in dans, straattheater, kinderanimatie, circus of cabaret? Wil je jouw talent graag delen met een publiek? Stel je dan voor 11 februari kandidaat voor de nieuwe lichting Kortrijkse Stadsartiesten. De enige voorwaarden zijn: een link hebben met Kortrijk via wonen, werk en/of studies en een act kunnen opvoeren van minstens één uur.

Het concept van Stadsartiesten is eenvoudig: uniek lokaal talent in contact brengen met organisatoren van straat- en buurtfeesten. Wanneer die laatste een Stadsartiest boeken op hun feest, krijgen ze een terugbetaling van de kosten. Afhankelijk van de grootte van de optredende groep betaalt de stad een vergoeding tussen 120 en 360 euro. Zo wil de stad inwoners van Kortrijk stimuleren om podia te creëren voor Kortrijkse acts en artiesten en creatievelingen aanmoedigen om overal in de stad die speelplekken te gaan bezetten.

Het project Stadsartiesten gaat zijn derde jaargang in. Om zoveel mogelijk Kortrijkse creatievelingen de kans te geven om Stadsartiest te worden, wordt de selectie elk jaar vernieuwd. Na een eerste oproep eind 2021 werden 39 acts geselecteerd als Stadsartiest. De huidige selectie telt 42 Stadsartiesten. Voor de komende jaargang (te boeken vanaf 1 april 2024 t.e.m. 31 maart 2025) wordt nu een nieuwe selectie gemaakt.

Hoe dien je jouw kandidatuur in?

Je kan je nog kandidaat stellen als Stadsartiest tot 11 februari. Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier op www.stadsartiesten.be. Geef minstens drie geluidsfragmenten en wat beeldfragmenten van een optreden, repetitie of promotrailer door. Stadsartiesten staan garant voor kwaliteit. Een deskundige jury oordeelt welke acts opgenomen wordt in de nieuwe lichting Stadsartiesten.