Muurschilderij eert verongelukte RAF-piloot

Op de muur van het FAS-museum prijkt sinds vorig weekend de afbeelding van een Spitfire. Het vliegtuig waarmee Engels piloot Trevor Jackson neerstortte aan het eind van de tweede wereldoorlog, toen het bevrijdingsfeest al volop in gang was. Niet in een vijandelijke actie, maar door een toevallige crash. Kunstenaar Dieter Ghekiere maakte de muurschilderij.

De insteek voor de herdenking was een witte muur. De leden van het FAS, Flanders Aviation Society, zochten een thema om de muur van hun museum te verfraaien. Het werd de afbeelding van een Spitfire Mark 9, het toestel waarmee Royal Air Force piloot Ronald Trevor Jackson crashte naast het Wevelgemse vliegveld.

“Een tragisch verhaal”, vertelt FAS-voorzitter Bart Vandamme. “Een verhaal dat vandaag zo goed als vergeten is in zijn geboortestad Corsham. Maar toen hij in 1944 stierf, waren de mensen van zijn geboortestad geschokt omdat ze al waren begonnen met het vieren van het feit dat een groot deel van Europa al was bevrijd.”

Toen hij achttien was trad Trevor Jackson toe tot de RAF, de luchtmacht van het Verenigd Koninkrijk. Twee jaar later, in 1943, werd hij ingelijfd bij het beroemde 74e ‘Tijger’ Squadron waar hij zou deelnemen aan operaties ter ondersteuning van operatie Overlord, de geallieerde landing in Normandië.

Doedelzakspeler uit de mist

“Zijn deelname aan de bevrijding van de Lage Landen zou echter een abrupt einde kennen”, vervolgt Bart. “In de middag van 29 september 1944 steeg Trevor op vanaf dit vliegveld, voor een patrouille boven Nijmegen. Kort na zijn vertrek had hij motor problemen waardoor hij naar zijn basis moest terugkeren. Helaas raakte hij de top van een gebouw en crashte hij neer een paar meter van hier verwijderd. Ernstig verbrand, werd hij naar een veldhospitaal vervoerd, waar hij een paar uren later aan zijn verwondingen overleed. Trevor was amper 21 jaar, hij liet een vrouw na met wie hij zeven maanden eerder was getrouwd. Samen met de EBKT Community van de internationale luchthaven van Kortrijk-Wevelgem, de stad Kortrijk, de gemeente Wevelgem en Wibilinga zijn wij vandaag erg trots om dit monument te onthullen ter nagedachtenis aan Flight Officer Jackson.”

De onthulling van de gedenkplaat werd een militaire plechtigheid, die in goede banen werd geleid door Lothair Vanoverbeke. Familieleden van piloot Jackson woonden de plechtigheid bij. De last Post werd gespeeld, een doedelzakspeler kwam vanuit de mist opdoemen, kransen werden neergelegd. Hoogtepunt was de onthulling van de muurschilderij. Die is van de hand van Kortrijkzaan Dieter Ghekiere (44). “Ik ben er best wel trots op”, zegt Dieter. “Vliegtuigen boeien me al sinds mijn jeugd, ik woonde op de aanvliegroute van het Wevelgemse vliegveld. In mijn portfolio steken dan ook heel wat tekeningen van vliegtuigen, maar het is voor het eerst dat ik mij aan zo’n groot project waagde. Het resultaat mag er wezen, ik hoop dan ook dat de bezoekers nog vele jaren van de muurschilderij kunnen genieten.”