Musicalkids stelt met ‘Een kleurrijke start’ vijfde musical voor

Over precies een jaar zal de vijfde musical van Musicalkids uit Tielt op de planken gebracht worden. De auditierondes zijn voorbij, de repetities gestart. De musical werd ‘Een kleurrijke start’ gedoopt. “Die titel hebben de kinderen zelf gekozen.”

“Musicalkids is een Tieltse vereniging die kinderen, ongeacht hun sociale achtergrond en voorkennis, de kans wil geven om op een podium te stralen”, vertelt initiatiefneemster Loth Delaere. “We vertrekken vanuit de talenten van de kinderen. Ze gaan zelf aan de slag en krijgen ook de kans om zelf bij te dragen aan de tekst of dans. Ook de ouders worden betrokken bij het hele proces en dat op het vlak van decor, kledij of kapsels. Een intensief proces, maar met positieve ervaringen.”

Elke week is er een repetitie, maar de groep doet nog veel meer. “We nemen ook deel aan de carnavalstoet, houden een twee- of driedaagse en repeteren zelfs door in de vakanties. De teamgeest is voor ons erg belangrijk.”

Kleurrijk

De vijfde productie van Musicalkids is van de hand van Loth Delaere, met muziek van Kinderen voor Kinderen. “Op de audities zagen we 41 enthousiaste kinderen, maar achteraf meldden er zich nog meer aan. Dat betekent dat er toch wel heel wat interesse is om cultuur te maken. Voor ons is ervaring niet zo van belang, durf en inzet dan weer wel. Uiteindelijk bleven er na twee auditierondes 28 kinderen over, een heel gevarieerde groep. We hebben kinderen met en zonder ervaring in zang, dans of acteren, maar we hebben ook kinderen met een beperking in onze groep, die op deze manier hun grenzen verleggen. Elk kind kreeg intussen zijn of haar rol toebedeeld.”

Het komende jaar gaat de hele groep hard aan het werk om de musical ‘Een kleurrijke start’ tot in de puntjes afgewerkt te krijgen. “Tijdens de eerste repetities hebben de kinderen zelf de titel bedacht. De opvoeringen vinden plaats op 4, 5 en 6 oktober 2024 in CC Gildhof in Tielt. Vanaf mei zullen er tickets te koop worden aangeboden. Meer informatie volgt via onze website.”

Meer info: www.musicalkids.be