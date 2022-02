Zwevegemnaar Christian Casseyas gidst in Prehistomuseum Flémalle: “Nadruk op persoonlijk ervaren”

De liefde voor archeologie zorgde ervoor dat Zwevegemnaar Christian Casseyas (53) uitweek naar Flémalle (een gemeente in de provincie Luik), waar hij werkt als meertalige gids van het Préhistomuseum. Dit unieke museum ligt in het hart van een beschermd bos rond de archeologische site van de grot van Ramioul.

“Begin jaren 90, toen ik nog student archeologie was, was ik op de contactdag nationale prehistorie. Tijdens de middagpauze zag ik een blaadje liggen met de aankondiging dat de Préhistosite (zo heette het Préhistomuseum vroeger, red.) een cursus organiseerde om vuursteen op prehistorische wijze te leren bewerken. Maandelijks was er een samenkomst die een enorme verrijking was voor mij om met deze materie te werken.”

Zes uur trein

“In 1996 – toen was ik einde contract – vernam ik dat ze in dat museum op zoek waren naar een gids die het Nederlands machtig was. Een telefoontje later was het al in kannen en kruiken. Men kende mij nog als leerling vuursteenbewerker. Ik werd meteen in dienst genomen. Voor mij kwam dit als een geschenk uit de hemel. Nu woon ik op drie kilometer van het museum, een afstand die ik meestal te voet afleg door het bos. Ik denk er nog vaak aan hoe ik het in het begin deed: een treinrit vanuit West-Vlaanderen duurde telkens drie uur heen en nog eens drie uur terug, een beetje van het goede te veel.”

“Vanwaar mijn keuze? Dit is een museum over de eerste mensen, van wie we iets weten door het vinden en bestuderen van oude spullen, zoals de tentoongestelde stenen werktuigen, potten, knoken… Maar mocht het enkel daarover gaan zou ik zeggen, blijf thuis (lacht). We hebben veel meer te bieden dan dat. Jaarlijks zijn er één of twee tijdelijke tentoonstellingen, zoals deze die nu lopende is tot eind mei en over de grot van Lascaux gaat, en waar je met een virtualrealitybril als vip de grotschilderingen kan bewonderen.”

“Naast de binnenruimtes is er ook nog een dertig hectare groot bos op een paar 100 meter van een betoverende grot. Er valt heel wat te beleven: schieten met pijl en boog, klei bewerken, vuur maken met keien… gebeurt in geanimeerde workshops. We willen vooral de nadruk leggen op persoonlijk ervaren, toch een sterk punt. De bezoeker is de acteur van zijn ontdekkingen.”

“Het bos is een beschermd gebied, waar openluchttentoonstellingen plaatsvinden. Met onder andere een schietparcours met een twintigtal doelwitten, speerwerpen uit de ijstijd, pijl en boog… Ook de bomen en planten maken het plaatje compleet. Je komt er schuimrubberen rendieren, paarden en mammoeten tegen die dienen als doelwit en er is het blotevoetenpad.”

“Je komt er langs de boerderij met dieren die heel dicht tegen die uit de prehistorie aanleunen. In ons doolhof doorloop je de evolutie van de mens, die inderdaad niet bepaald rechtlijnig was. Er is een interactieve tentoonstelling (VR-beleving) en geanimeerde workshops. Te veel om op te noemen.”

Reconstructies

“Vorig jaar was ik hier 25 jaar tewerkgesteld. We werken met een crew van een 30-tal personen, van wie nog enkele Vlamingen, om alles in goede banen te leiden. Naast mijn gidsbeurten ben ik ook nog ergens anders te vinden: ik heb ondertussen ook mijn eigen werkplaats waar ik reconstructies maak van prehistorische voorwerpen.”

”Ik begon in een container, maar dat evolueerde naar een sjiek atelier. Ik werk meestal tijdens de week, en in het weekend met een beurtrol, waar we instaan voor onder andere familiebezoeken, schoolbezoeken en andere groepen”, aldus Christian Casseyas.

(EL)