Zilverschat wordt eenmalig tentoongesteld in Avelgem

Op zondag 23 april zal in Avelgem een eenmalige tentoonstelling te zien zijn van een Romeinse zilverschat. Die wordt georganiseerd in het RAMS (Regionaal Archeologisch Museum aan de Schelde) in Waarmaarde. De tentoonstelling is er ter gelegenheid van de erfgoeddag.

Het is bijna een jaar geleden. Robbe Michels, een werfleider uit Avelgem, loopt met zijn gloednieuwe metaaldetector over de velden. Opeens begint het ding te piepen en Robbe start met graven. Hetgeen hij dan uit de grond haalt is niet zomaar wat metaal. Het is een Romeinse zilverschat die volgens schattingen dateert uit de 3de eeuw.

“Op zich is dat niet zo onlogisch”, weet Hendrik Hameeuw, conservator van het RAMS in Waarmaarde. “We hebben weet van een grote Romeinse nederzetting ter hoogte van het hedendaagse Kerkhove en Waarmaarde in die periode. Er lopen dus al 2000 jaar lang veel mensen rond in deze gebieden. Het is niet zo verwonderlijk dat er nu en dan iets achtergelaten wordt door die mensen wat. Het is dan ook niet de eerste keer dat er een gelijkaardige vondst werd gedaan. Uit kronieken leren we dat omstreeks het jaar 1610 een pot werd gevonden met maar liefst 1800 munten, die hoogstwaarschijnlijk uit dezelfde periode dateren. Als je de Schelde zou oversteken naar de Vlaamse Ardennen dan merk je dat er daar ieder jaar wel een gelijkaardige schat gevonden wordt. Dat doet echter niets af van de wetenschappelijke bijdrage die deze munten geleverd hebben.”

Unicum

“De reden dat die munten daar zo talrijk aanwezig zijn, is niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat iemand die munten in die tijd gewoon onder de grond heeft gestoken om ze te bewaren voor later, ofwel waren het munten die niet veel meer waard waren en die men liever kwijt dan rijk was.”

“De tentoonstelling ter gelegenheid van de erfgoeddag is een unicum”, geeft Hendrik Hameeuw nog mee. “De zilverschat is nog altijd eigendom van de vinder en zijn dus privébezit. Het RAMS mag ze eenmalig eens tentoonstellen omdat ze perfect passen in het thema. Het thema dit jaar is dieren, en op één van de munten is een dier afgebeeld. Vandaar dat het museum van deze opportuniteit gebruik wilde maken om de munten eens te tonen aan al wie geïnteresseerd zou zijn. Wie deze unieke kans wil benutten is dus zeker welkom op zondag 17 april in het RAMS te Waarmaarde.” (JDB)