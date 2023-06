Yper Museum viert vijfde verjaardag samen met de zes metekindjes en reus Goliath

Het Yper Museum heeft een verjaardagsfeestje gebouwd met haar metekindjes Otto, Pixie, Sem, Kasper, Lena en Nore. Onder het motto ‘Wij zijn gegroeid’ werden ze ontvangen in het Reuzendepot. Samen met reus Goliath gaven ze er de aftrap voor een gigantisch feestjaar.

Op 1 juli 2018 opende het Yper Museum de deuren. Het museum is intussen stevig verankerd binnen het Vlaamse museumlandschap en koos daarom als baseline voor haar feestjaar ‘Wij zijn gegroeid’. Wie anders dan Goliath kon daarbij de gepaste mascotte worden. Goliath is immers een heel jaar ‘Ieperling in Residence’ in het Yper Museum. Zijn standbeeld, dat normaal op het dak van de Lakenhallen staat, is nu te gast in het Yper Museum. Hij viert reuzegraag mee met het museum en de Ieperlingen.

Verjaardag met cadeautjes

“Wie binnenkort het Yper Museum bezoekt, komt ongetwijfeld buiten met een glimlach”, vertelt Sandrin Coorevits, directeur van het Yper Museum. “Want het museum deelt attenties uit en organiseert reuzeveel activiteiten voor jong en oud. Bij je museumticket krijg je meteen al een verrassing. En doe je mee aan een van de vele ludieke wedstrijden, dan maak je kans op een Museumpas of een andere mooie prijs.”

“Speciaal voor het feestjaar, en ook wel voor de restauratie, verlaat Goliath het dak van de Lakenhallen. Hij krijgt gedurende de festiviteiten zijn vaste stek op de eerste verdieping van het museum. Wie zich wil meten met deze kolos hoeft enkel zijn voetsporen te volgen vanaf de museuminkom.”

“Wil je na je bezoek aan het museum jouw verjaardagwensen overbrengen? Dat kan op een speciaal daarvoor voorziene wand in de inkomhal. Hou zeker de sociale media van het Yper Museum in de gaten, want ook de digitale bezoeker wordt verwend.”

Verjaardagprogramma

“Het Yper Museum knalt het feestjaar in gang met een reuzefeest, samen met haar zes metekindjes en de Ieperse reuzen. Deze zomer staan themarondleidingen, een theaterwandeling en workshops in het reuzenthema gepland.”

“Later op het jaar opent de mini-expo ‘Ongeschoren’ in de Vitrine. Daarin worden naast Goliath ook andere mannen met baarden uit de collectie tentoongesteld. Goliath krijgt in het najaar een nieuwe wollen feestoutfit via een participatief textielproject.”

“Op 19 oktober staat de filmvertoning ‘Als reuzen sterven’ gepland van Jan Vromman. Professor Anne-Laure Van Bruane geeft op 23 november de lezing ‘Hebben alle mannen baarden’ en in de kerstperiode is er de kerstactie Ho Ho Holiath. Ook in het voorjaar van 2024 worden er activiteiten georganiseerd. Onder andere de voorstelling van een documentaire en een activiteit voor de allerkleinsten. We sluiten het feestjaar af in mei, wanneer Goliath meeloopt in de Kattenstoet. Op dat moment lanceren we een gloednieuw kinderboek ‘Goliath heeft het gehad.”

Mémé Museum

Exact vijf jaar geleden opende het Yper Museum haar deuren. In diezelfde week zagen zes Westhoekbaby’s het levenslicht. Het Mémé Museum werd het museum van Sem, Otto, Nore, Pixie, Kasper en Lena. Al vijf jaar vieren ze samen hun verjaardag. Een vijfde verjaardag verdiende een ‘groter’ feest. Te midden van reus Goliath en de andere Kattenstoetreuzen, werd taart gegeten en werden cadeautjes uitgewisseld. De kindjes overhandigden de hun meest dierbare en persoonlijke voorwerp van het voorbije jaar. De objecten en het verhaal dat eraan vasthing, werd opgenomen in de collectie voor de toekomst.

“Vijf jaar Yper Museum en vijf jaar innovatief collectiebeleid. Het Yper Museum staat duidelijk garant voor ‘toekomstdenken’“, aldus schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). “Over vijftig jaar zullen de voorwerpen die de kindjes nu doneren een mooi beeld geven van 2023. Met het Mémé Museum linken we ook jonge gezinnen aan onze museumwerking. Zo worden ze ambassadeurs van wat wij willen uitdragen.”

Informatie

Wie meer wil weten over vijf jaar Yper Museum kan terecht op de website ypermuseum.be/vijfjaar. Je leest er meer over de verwezenlijking van het Yper Museum de afgelopen vijf jaar, het verjaardagprogramma, het verhaal van Goliath, de verjaardagwedstrijden en allerlei filmpjes.