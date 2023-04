Yper Museum ontvangt drie nooit eerder vertoonde schilderijen van kunstschilder Eugeen Vansteenkiste

Het Yper Museum verwierf drie schilderijen van kunstschilder Eugeen Vansteenkiste. Ze symboliseren de geboorte, het leven en de dood. De werken waren tot op vandaag privé-eigendom.

Beeldend kunstenaar Eugeen Vansteenkiste werd geboren in 1896 in Wevelgem, maar woonde en werkte lange tijd in Ieper waar hij in 1963 overleed. “Zestig jaar na de dood van Vansteenkiste mag het Yper Museum een onbekend drieluik opnemen in de museumcollectie, dankzij een kunstliefhebber”, zegt museumdirecteur Sandrin Coorevits.

“De drie schilderijen verbeelden de levensloop en kregen geen officiële titel. Nooit eerder kreeg het publiek de kans om de werken te bewonderen omdat ze na het vervaardigen meteen in een privécollectie werden opgenomen. Het eerste paneel toont de geboorte, daarna volgt het volle leven en het derde paneel symboliseert de dood. Deze triptiek is gemaakt in de typerende stijl van de kunstschilder.”

Overvloed en bevreemding

Eugeen Vansteenkiste schilderde allegorische taferelen en zijn stijl wordt vaak ‘romantisch-visionair’ genoemd. We herkennen er veel in, maar er is altijd een bevreemdend element. Zijn schilderijen staan nooit op zich, maar zijn verwerkt in op maat gemaakte omlijstingen, die integraal deel uitmaken van het werk. Overvloed en bevreemding typeren zijn stijl.

Eugeen studeerde aan de Academies van Kortrijk, Antwerpen, Mechelen en Gent. De familie woonde zes jaar lang in Freiburg, waar Eugeen beïnvloed werd door de romantische schilders én de poëzie van Novalis, pseudoniem van Friederich von Hardenberg. Vanaf 1923 bouwde Vansteenkiste aan een heel apart oeuvre van visionaire schilderijen. In 1928 vestigde Eugeen zich in Ieper. Om in zijn levensonderhoud en dat van zijn gezin te voorzien, aanvaardde hij opdrachten, ontwierp gelegenheidsdrukwerk en gaf privélessen.

In 2015 overhandigde zijn dochter Gisela Vansteenkiste al een omvangrijke schenking uit de nalatenschap van haar vader. Zij schonk ook enkele persoonlijke objecten, zijn dagboeken en de omvangrijke briefwisseling van haar ouders en hun vrienden. Aansluitend op deze schenking kon het Stedelijk Museum nog een aantal kunstwerken aankopen, afkomstig uit het atelier en woonhuis. Het gaat om de buste van kunstschilder Eugeen Vansteenkiste en die van zijn echtgenote Dorothea Reidt, schilderijen, een toonkastje met het dodenmasker van de kunstenaar en zijn favoriete en kenmerkende pijp.

Boekvoorstelling

In 2016 schonk Gisela Vansteenkiste de nalatenschap van haar vader Eugeen Vansteenkiste aan het toenmalige stedelijk museum, vandaag het Yper Museum. Deze schenking omvat olieverfschetsen, tekeningen en schetsboeken. Ondertussen verdiepte Gisela Vansteenkiste zich verder in het werk van haar vader en vooral zijn inspiratie en leefwereld.

Als eerbetoon aan haar vader schreef ze het boek ‘Ronddwalen’, een biografische verhalenbundel over het dagelijks leven van de kunstenaar. Het gaat over het leven van haar ouders en hoe het is om als kind midden de 20ste eeuw op te groeien in een Iepers kunstenaarsgezin.

(EG)