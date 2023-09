Yper Museum lanceert documentaire ‘Het labo van de archeoloog’

Vanaf donderdag kun je in het Yper Museum de docu ‘Het labo van de archeoloog’ bekijken. Een film over het belang van nieuwe onderzoeksmethodes op archeologisch materiaal. Onderzoekers prof. dr. Maarten Larmuseau (KU Leuven) en doctoraatsstudent Rachèl Spros (VUB) proberen met isotopen- en DNA-onderzoek een inkijk te krijgen in het verleden van Ieper. Bij de uitwerking van dit project speelden de museumjongeren van het Voorlopig Bewind een belangrijke rol.

Lepra is een erg besmettelijke ziekte die in de middeleeuwen in Europa woedde. Melaatsen werden toen verzorgd in leprozerieën. Dat waren geïsoleerde dorpen buiten de stad om besmetting te voorkomen. Drie jaar geleden ontdekten archeologen in Sint-Jan resten van de laatmiddeleeuwse leprozerie ‘Hooge Siecken’. Op dat terrein zijn zowat 1200 skeletten opgegraven.

Inkijk in het verleden van Ieper

In de film zijn onderzoekers Maarten Larmuseau (KU Leuven) en Rachèl Spros (VUB) aan het woord. Ze willen met isotopenonderzoek en DNA-onderzoek achterhalen wie die mensen in de leprozerie waren, hoe ze leefden en waar ze vandaan kwamen.

Chemische samenstelling

Doctoraatsstudent Rachèl Spros is archeoloog bij de VUB en bestudeert skeletten. Ze kijkt naar de chemische samenstelling van botten en doet onderzoek op de tanden. De isotopen kunnen info geven over waar het individu is opgegroeid, waar ze gedurende hun leven verbleven of waar ze de laatste maanden van hun leven doorbrachten. Dit onderzoek kan tegelijk ook achterhalen welk dieet en welke ziektes mensen hadden.

DNA

Prof. dr. Larmuseau is geneticus en genealoog. Hij slaat de brug tussen DNA-onderzoeken en historisch onderzoek. DNA kan informatie geven over verschillende periodes in de evolutie en de geschiedenis. De skeletten van de leprozerie worden vergelijken met skeletten die gevonden zijn bij de Sint-Niklaaskerk in Ieper. Op die manier kunnen ze kijken naar de geschiedenis van Ieper en naar hoe de individuen hebben geleefd in die tijd.