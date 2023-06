Yper Museum en medewerkers van Bellewaerde slaan de handen in elkaar voor erfgoedproject ‘Het Bewaren Waard’

Na eerdere samenwerkingen met de gevangenis en Fedasil Poelkapelle lanceerde het Yper Museum dinsdag een nieuwe editie van het erfgoedproject ‘Het Bewaren Waard’. Daarbij delen acht enthousiaste werknemers uit uiteenlopende branches van het park hun favoriet verhaal of voorwerp met de buitenwereld in een tien minuten durende documentaire.

Voor deze nieuwe editie van ‘Het Bewaren Waard’ werkte het Yper Museum samen met Bellewaerde. “We wisten al dat Bellewaerde een familiepark is, maar nu ontdekten we ook dat er bij de collega’s een warme familiale sfeer hangt”, vertelt Wouter Sinaeve, educatief medewerker van de Ieperse musea en een van de trekkers van ‘Het Bewaren Waard’.

Yvette Vitesse

“Sinds februari staat Yvette Vitesse bij ons, dat is een van de kevertjes van de voormalige iconische keverbaan. Die schenking vormde het startpunt van het nieuwe project. Met ‘Het Bewaren Waard’ leggen we de museumcollectie voor aan verschillende doelgroepen. Voorheen waren dat de gedetineerden van de Ieperse gevangenis en de bewoners van Fedasil Poelkapelle. We leggen een selectie objecten voor en de groep maakt dan een eerste waarde-oordeel. Daarna leggen we het verhaal achter ieder object uit en volgt een nieuw waarde-oordeel. Hiermee willen we erfgoed in de kijker plaatsen en willen de banden en het netwerk van het museum versterken. Het zou fijn zijn als we dit project later nog kunnen herhalen”, aldus nog Wouter Sinaeve.

Documentaire

In een documentaire van een tiental minuten, gemaakt door videografe Anke Desmet, stellen de acht medewerkers hun favoriete voorwerpen of plekken van Bellewaerde voor. De acht medewerkers zijn verspreid over de verschillende afdelingen van het park. Ruben van de personeelsdienst kiest voor een stukje natuur waar hij tot rust komt en Jona Corona. “Dat is onze mascotte die tijdens de coronaperiode de mensen op een ludieke wijze aanspoorde om de regels te volgen. Jona heeft nog steeds een plaats op onze dienst.”

Patty, guest relations supervisor, kiest voor het Mexico-park, bij de El Volador. “Voor mij is dat vakantiesfeer op het werk.” Elisa is stagiair marketing en haar favoriete plek is de savanne. “Ik breng hier na de werkdag een bezoekje aan mijn favoriete dieren de giraffen. Ze stralen steeds rust uit.”

Dierenverzorger Massimo kiest voor het elfjarige vrouwelijke luipaard Vlada. “Het was het eerste dier dat ik trainde en ik kon er dingen vanop school in praktijk toepassen. Vlada is de ideale studente en ze is blij om met ons bezig te zijn.”

Pannenkoekenmachine

Webmaster Sam ging tijdens de afbraakwerken van de keverbaan dagelijks gaan kijken naar de evolutie van de werken. “Ik kies voor een heel klein stukje metaal dat wellicht uit iemands jas gevallen is. Dat heeft daar wellicht jaren gelegen en ik liet er mijn oog op vallen.” Alyssa werkt in het aquapark en zij kiest een voorwerp dat ze dagelijks gebruikt tijdens de werkuren. “Mijn favoriet toestel: de pannenkoekenmachine. Het is altijd fijn dat de mensen blij worden en ik vind het zelf lekker om te eten na het zwemmen.” Attractiemedewerker Tom kiest voor de zone rond de Niagara. “Je hebt hier Canada met het bos, een meer en de dieren. Het maakt de mensen enthousiast.”

Tegels met positieve boodschappen

Tot slot is er marketing director Filip, die er op dag één van de lockdown begon. “We moesten het vertrouwen van de bezoekers terugwinnen en we hebben dat heel goed gedaan. We kregen veel positieve feedback van bezoekers en die mails hebben we dan geprint op tegels die we op een groot bord gehangen hebben. Het is een vorm van wederzijds respect van personeel en bezoekers en zeker het bewaren waard.”