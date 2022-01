Yper Museum en In Flanders Fields Museum sluiten tweede coronajaar af met betere bezoekerscijfers dan in 2020

Dat 2021 voor de musea geen normaal jaar was, is een open deur intrappen. Toch blikken de Ieperse musea met een zekere tevredenheid terug op de behaalde bezoekersaantallen. Het Yper Museum sloot 2021 af met een totaal van 27.418 bezoekers. Het beste resultaat sinds de opening van het museum midden 2018. Het In Flanders Fields Museum klopte af op 91.669 bezoekers. Dat zijn er ruim 50 % meer dan in 2020.

Het Yper Museum programmeerde in 2021 voor het eerst een grote tijdelijke tentoonstelling. De tentoonstelling ‘POES. Hoe de kat de mens vangt.’ was vanaf de opening op 1 mei zeer succesvol en kon die lijn het hele jaar doortrekken. Zeker tijdens de vakantieperiodes en de weekends. Meer dan 90 % van de bezoekers aan het Yper Museum in de periode mei – december bezochten ook de tentoonstelling POES. Met een eindtotaal van 27.418 mocht het Yper Museum zelfs zo’n 6.000 bezoekers meer ontvangen dan in 2019. Het enige ‘niet-coronajaar’ waarin het Yper Museum een volledig jaar open was.

Geen Britten

“Zo’n 92 % van alle bezoekers aan het Yper Museum waren individuele bezoekers”, aldus Dimitry Soenen, schepen van Musea. “Ongeveer 15 % kochten een combiticket met het In Flanders Fields Museum. In 2019 was bijna de helft van de verkochte tickets van het Yper Museum een combiticket. Dat aandeel lag in 2021 een heel stuk lager door het ontbreken van een internationaal publiek in Ieper. In een ‘normaal jaar’ zou het aantal bezoekers aan het Yper Museum en aan POES dus nog een stuk hoger gelegen hebben.”

“Ook Britse bezoekers waren er vrijwel niet in 2021 en die vormden in het verleden toch zo’n 35 % van het totaal aantal bezoekers voor IFFM. Met 91.669 heeft het In Flanders Fields Museum het in 2021 dus helemaal niet slecht gedaan. Een heel sterke groei ten opzichte van 2020 (58.688).”

Bij het In Flanders Fields Museum maakt groepsbezoek gemiddeld de helft uit van het totaal aantal bezoekers. In 2021 lag het aandeel groepen echter maar op 15 %. De groepsbezoeken situeren zich vooral in het najaar, toen de Vlaamse en Nederlandse scholen weer schoolreizen konden maken.

Audiogids

Promotioneel werden de vernieuwingen van de ‘upgrade’ volop uitgespeeld. Een belangrijke vernieuwing is de introductie van de audioguide. Het gebruik ervan in het eerste jaar was alvast heel succesvol. 41.068 bezoekers of bijna 45 % van het totale aantal namen er een betalende audioguide bij.

Tot slot is er Kerst in het Merghelynck Museum, nog te bezoeken tot het einde van de kerstvakantie.

“Kerst in Merghelynck kan nu reeds als een succes beschouwd worden. In december werden er in 13 bezoekdagen 2.516 bezoekers geregistreerd. Dat is een gemiddelde van 193 per dag, wat overeenkomt met meer dan 75 % van de maximaal beschikbare capaciteit”, zegt Diego Desmadryl, schepen van Toerisme.

Voluit gaan

De musea maken zich nu klaar voor het seizoen 2022. De eerste jaarhelft zal wellicht nog behoorlijk wat nadelen ondervinden van de coronapandemie. De hoop is er echter dat de musea in de tweede helft van het jaar weer voluit kunnen gaan, met minder capaciteitsbeperkingen en weer meer buitenlandse bezoekers.