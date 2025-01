Wintertentoonstelling van Martine Platteau in Muze’um L

De wintertentoonstelling van Muze’um L is er een met werk van de Roeselaarse kunstenares Martine Platteau. “Met een met goudverf gelijmd hart wil ik bezoekers aanzetten om mee te werken aan broodnodige verbinding.”

Martine Platteau (70) is een Roeselaarse beeldende kunstenares die de jongste jaren vooral installaties maakte. In haar werk is er altijd wel een restantje te vinden van haar eerdere opleidingen in de tekenkunst, de vrije grafiek, maar ook van haar passages in de ateliers monumentale, juweelkunst en animatie van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. Met haar werk sluit zij aan bij de viering van tien jaar Muze’um L die begon enerzijds met een hommage aan de stichter wijlen Fernand Callebert en vervolgens met een retrospectieve met honderden foto’s van tentoonstellingen en evenementen die het laatste decennium plaats vonden in het museum op de Zilverberg.

Martine Platteau heeft een nauwe band met het Muze’um L. Al tien jaar verwelkomt ze elke zondag de bezoekers waarbij ze naast wat uitleg over de lopende expositie ook het achterliggende verhaal van het lichtmuseum vertelt.

“Voor deze tentoonstelling heb ik slechts één werk mee gebracht en dat draagt de titel Light Needling. We kennen allemaal het concept van dry-needling waarbij een fysiotherapeut je spieren triggert met een droge acupunctuurnaald waardoor na verkramping ontspanning optreedt. In de sterk individualistische wereld kijken we allemaal wat verkrampt toe naar wat er allemaal gebeurt. Een pandemie, oorlogen, extremisme, het zijn allemaal zaken die er voor gezorgd hebben dat mensen op zichzelf zijn teruggeplooid.”

Gouden lijnen

“Ik maakte een groot hart dat met gouden lijnen werd hersteld en nodig de bezoeker uit om door middel van kraaklichtjes licht aan te brengen in dat hart. Het symboliseert het herstel van onze gevoelens, net zoals kintsugi, de Japanse traditie om gebroken aardewerk en porselein te herstellen met gouden lak. Dat deze interactieve tentoonstelling toch voor wat verbinding mag zorgen, dat is mijn grootste wens”, aldus nog Martine Platteau.

Expo Martine Platteau tot en met 9 maart elke zondag van 14 tot 17 uur in Muze’um L, Bergstraat 23, Rumbeke.