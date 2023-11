Wielermuseum Koers pakt groot uit tijdens kerstvakantie

Wielermuseum Koers pakt vanaf 9 december tot na de kerstvakantie uit met een kerstinstallatie door florist en decorateur Frederiek Van Pamel. Tijdens de kerstvakantie organiseert het museum ook een zoektocht.

“Wat staat centraal tijdens de kerstvakantie? Gezelligheid, familie, geschenkjes en… gelukswensen”, begint Thomas Ameye van Koers. “Als er één sport is waar je een portie geluk nodig hebt, dan is het wel de wielersport. Om valpartijen of platte banden te vermijden, koesteren renners en rensters hun gelukbrengers: een amulet in de achterzak, boodschap op de fiets of gelukspoppetje onder het zadel. In het museum gaan kinderen op zoek naar die gelukjes in de wielersport. Op het einde van de rit krijgen ze zelf een portie geluk cadeau.”

“Deze kerst is er nog een extra, niet te missen troef in Koers”

Het kinderparcours is inbegrepen in de toegang en loopt gedurende de kerstvakantie. Openingsuren Koers via www.koersmuseum.be. “Het museum Koers was al gratis voor inwoners van Roeselare, maar deze kerst is er nog een extra, niet te missen troef. De monumentale benedenzaal van het museum wordt immers ingenomen door een indrukwekkende kerstinstallatie. Ideaal voor als je nog leuke familiefoto’s wil maken. Voor betalende bezoekers is deze installatie inbegrepen in het bezoek.” De kerstinstallatie is te bewonderen in Koers, het museum van de Wielersport van zaterdag 9 december tot en met zaterdag 6 januari. Alle informatie over de openingsuren en ticketprijzen vind je op de website www.koersmuseum.be.

Kerstverhaal

“Men kan ook het kerstverhaal van De Notenkraker in hartje Roeselare beleven. Op een wandeling door het centrum passeer je langs zeven locaties met feeërieke Notenkraker-tafereeltjes. Op elke plek krijgen de jonge deelnemers een zoekopdracht. Het juiste antwoord levert misschien een leuke prijs op.”

De wandeling is te beleven vanaf vrijdag 22 december tot en met zondag 7 januari. Starten doe je bij Toerisme Roeselare op Polenplein 15 waar je ook een gratis plannetje krijgt. Afstand ca. 2.5 km en deze wedstrijd staat open voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar.