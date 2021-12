Waardevol tegeltableau krijgt tweede leven in Blankenbergs Belle Epoque Centrum

Het waardevolle tegeltableau Boucherie Ste Marie dat vroeger de gevel sierde van het intussen gesloopte pand uit de 19e eeuw in de Vissersstraat 10-12, is sinds kort te bewonderen in het Belle Epoque Centrum.

“In de sloopvergunning was de verplichting opgenomen dat de bouwheer, de heer Bart Dauwe, het tegeltableau zo vakkundig mogelijk moest uitbreken om het vervolgens aan de stad te schenken. Het tableau werd in de mate van het mogelijke in één blok uitgehaald en naar het stadsarchief gebracht,” legt Patrick De Klerck, schepen voor Stedenbouw en Ruimtelijke ordening uit.

“De werkmannen van de stedelijke technische dienst hebben vervolgens de tegels één voor één losgekapt, schoongemaakt en op een drager gemonteerd. Een pluim voor hen, en uiteraard ook voor de heer Dauwe want dankzij hun inzet is het Belle Epoque Centrum opnieuw een topstuk rijker”, klinkt het.

Permanent

Het tegeltableau werd opgenomen in de permanente tentoonstelling van het Belle Epoque Centrum, waar nog andere gerecupereerde gevel- en plafondversieringen te bewonderen zijn. “Dit tegeltableau is een belangrijke getuige van hoe handelaars in de belle-époqueperiode hun handelszaak promootten. Reclame voor hun winkel, in dit geval een beenhouwerij, werd door middel van een rijkelijk versierd tegeltableau in de gevel geïntegreerd. Dat dit tableau niet verloren mocht gaan, spreekt voor zich”, vult Kathy Kamoen, schepen voor Erfgoed en Cultuur aan.

(WK)