Vrijwilligers Koers hebben ondertussen al 25.000 wielerfoto’s beschreven

Ronde van Vlaanderen, 2 april 1939. Het peloton passeert de bevoorradingscontrole te Roeselare. Een historisch beeld en slechts één van de vele duizenden foto’s die het documentatiecentrum van het museum Koers rijk is. De registratie van al die beelden is een werk van lange adem en gebeurt dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers. Afgelopen week beschreven zij de 25.000ste (!) foto. Een mijlpaal.

Ruim een jaar geleden verwierf Koers van de Vlaamse overheid een subsidie om een deel van de rijke fotocollectie te beschrijven. Gezien de grote omvang – meer dan 30.000 foto’s – ging het om een klus die ze bij Koers niet solo, maar in peloton wilden klaren. Het museum zette daarom met succes in op crowdsourcing: vrijwilligers die van thuis uit (vanuit diverse Vlaamse regio’s) mee foto’s helpen beschrijven.

De geselecteerde fotocollectie zelf bestond uit zowel originele foto’s als verzamel-, prent- en postkaarten en dit daterend van eind 19de tot begin 21e eeuw. Ze geven de wielerliefhebber een unieke inkijk in meer dan een eeuw wielersport. Koers kon deze verzameling tien jaar terug overnemen van de nabestaanden van privéverzamelaar Charles Aerts uit Brasschaat, die kort voordien was overleden.

“Koers koos van meet af aan voor een samenwerking met vrijwilligers. De inzet van deze vrijwilligers bleek van goudwaarde. Dankzij hen kon de kaap van 25.000 beschreven foto’s worden bereikt”, aldus schepen Piet Delrue.

25.000 foto’s

In amper een jaar slaagden meer dan vijftig Koers-vrijwilligers er in om 25.000 wielerfoto’s via het interactieve platform DoeDat te beschrijven. Een mijlpaal die gepast (met taart) gevierd werd tijdens de laatste collectieve beschrijfsessie – maandelijkse fysieke bijeenkomsten voor de betrokken vrijwilligers in Koers.

De vrijwilligers zelf blikken trots terug op deze realisatie: “Een renner sterft niet, hij verdwijnt in de schemering. Door mee te beschrijven, geef je een vergeten renner een nieuw leven. Een echte aanrader voor wie zijn kennis en liefde voor de koers in al zijn facetten wil bijspijkeren. Je wordt een historicus in spe en verruimt je blik over de sport die je liefhebt”, aldus Koen Meyntjens uit Kieldrecht.

Bevoorrading te Roeselare tijdens de Ronde van Vlaanderen in 1939. © foto Jules Van Maele, collectie Koers.

Dankzij dit project leerde ik zelf heel veel bij”, zegt ook Ferdi Missiaen uit Roeselare. “Over kampioenen van 100 jaar geleden tot fietsen die intussen al lang niet meer gebruikt worden. We beschreven niet alleen de foto’s, maar we stelden ook vast dat bepaalde renners naast een fantastisch palmares ook als mens een pakkend of dramatisch levensverhaal hadden. Dat deze collectie op termijn online zal te raadplegen zijn, vind ik super.”