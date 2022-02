Voormalig hoofdconservator Musea Brugge trekt naar museum in Aken

Till-Holger Borchert verlaat in april Musea Brugge. Hij wordt directeur van het Suermondt-Ludwig museum in Aken. De voormalige hoofdconservator was in Brugge na een reorganisatie op een zijspoor beland, hoewel hij een wereldautoriteit is inzake laatmiddeleeuwse kunst.

Til-Holger Borchert (55) was als wetenschappelijk medewerker al betrokken bij de organisatie van de expo Van Memling tot Pourbus in 1998. Zijn diensten werden toen fel geapprecieerd, want Musea Brugge rijfde deze kunsthistoricus, Germanist én muziekwetenschapper uit Hamburg in 2000 binnen. Dit met het oog op Brugge 2002 Europese Culturele Hoofdstad, waarvoor hij curator van de tentoonstelling over De Vlaamse Primitieven en het Zuiden werd.

Voordien was Till-Holger Borchert docent aan de Technische Hogeschule in Aken. Als beloning voor zijn bijdragen tijdens Brugge 2002 werd hij curator van het Groeningemuseum, in opvolging van Dirk De Vos. In 2014 werd de Duitser samen met Hubert De Witte aangesteld tot nieuw directeursduo voor Musea Brugge. De Hamburger werd als hoofdconservator verantwoordelijk voor de artistieke inhoud.

Till-Holger Borchert was de voorbije twee decennia curator van twintig tentoonstellingen én van de drie Brugse Triënnales. Hij publiceerde spraakmakende artikels, vooral over en rond Vlaamse meesters uit de Bourgondische periode.

Maar in maart 2021 was er een grote reorganisatie bij Musea Brugge. Sindsdien staat staat een nieuw kwintet aan de top van de stedelijke musea: Jonathan Nowakowski, Elviera Velghe, Anne van Oosterwijk, Aleid Hemeryck en Alex Van der Beke.

Till-Holger Borchert kreeg een nieuwe functie. Hij werd vrijgesteld van de taken van algemeen directeur om zich ten volle te kunnen wijden aan het versterken van de internationale relaties met musea, galerieën, verzamelaars en kunstenaars. “Dit is geen degradatie”, zei cultuurschepen Nico Blontrock vorig jaar.

Aderlating

Een jaar later verlaat de Duitser Musea Brugge. Oppositieraadsleden Martine Bruggeman en Pol Van Den Driessche (N-VA) hekelen de gang van zaken: “De houding van het stadsbestuur stelt ons erg teleur. Kunsthistoricus Till-Holger Borchert is een wereldautoriteit in zijn vakgebied, met name de schilder- en beeldhouwkunst van de 14de tot en met de 16de eeuw.”

“Nu gebeurt waar wij voor vreesden. De voormalige hoofdconservator verlaat straks de Breydelstad. Dit betekent een groot verlies, een zware aderlating. Wat een gebrek aan visie illustreert het stadsbestuur door dit toptalent niet langer aan zich te binden! Hoe weinig ambitie kan je uitstralen door dit te laten gebeuren?”

“In voetbaltermen uitgedrukt: een ploeg doet er toch alles aan om te verhinderen dat de beste speler weggaat? Dat dit gebeurt wanneer de stad de 20ste verjaardag van Brugge Culturele Hoofdstad 2002 herdenkt, is cynisch”, aldus beide politici, die hierover zullen interpelleren tijdens de gemeenteraad.

Nieuwe uitdaging

Till-Holger Borchert reageert als volgt: “Wat de oppositieraadsleden zeggen is slechts één interpretatie van de feiten. Het voorbije jaar heb ik door de pandemie mijn wetenschappelijke rol niet ten volle kunnen uitoefenen. Het was niet evident om in coronatijd internationale afspraken te maken.”

“Tegelijkertijd ben ik op mijn 55ste aan een nieuwe, laatste uitdaging in mijn carrière toe. Na 20 jaar in Brugge ben ik mezelf wat aan het herhalen. Het was ofwel hier uitbollen ofwel een nieuwe uitdaging aangaan.”

“Het is een mooie opportuniteit om het Suermondt-Ludwig museum in Aken te mogen leiden. Dat museum heeft een bredere collectie dan Brugge maar is vooral beroemd om zijn middeleeuwse sculpturen en bezit ook veel laatgotische en Duitse kunst. Vorig jaar heeft dat museum een expo rond Dürer opgezet, die nu ook in Londen te zien is. Ik zal er mijn internationale netwerken goed kunnen blijven bespelen om mooie tentoonstellingen in te richten.”

(SV)