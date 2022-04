Voormalig Antwerps stadsdichter wordt museumdichter van Musea Brugge

Seckou Ouologuem, de voormalige stadsdichter van Antwerpen, wordt de nieuwe museumdichter bij Musea Brugge. Hij volgt dichteres Delphine Lecompte op. Musea Brugge kiest opnieuw voor een dichter met een scherpe tong.

Musea Brugge heeft iets voor dichters met een scherpe tong en geladen teksten. Dat blijkt uit de keuze van de nieuwe museumdichter. Net als de Brugse Delphine Lecompte is Seckou Ouologuem een schrijver die de controverse niet schuwt.

Slam poet

Deze Antwerpenaar is slam poet en performer. Hij ontdekte de (groot)stad toen hij dertien was. Hij begon daar samen met zijn vrienden raps op pleintjes te verkondigen. Enkel jaren later start hij een feelgood hiphopgroepje. Na bijna een decennialang schrijven en optreden ontdekte Seckou de Amerikaanse slam poëzie dichters Black Ice en Saul Williams.

Seckou Ouologuem besliste hij dat hij ook gehoord wil worden. Hij veranderde zijn stijl (liet de vormregels van rap los) en begon Nederlandstalige slam poëzie te schrijven. Niet veel later won hij de KifKif Awards en maakte hij zijn eerste theater/slamstuk ‘apathie²’ in samenwerking met WGProducties. Daarna volgden de stukken ‘misunderstood’ samen met het Zuiderpershuis en een poëzievoorstelling met Chris Lomme.

Gevangenis

Naast het geven van lezingen geeft Seckou ook lessen slam/rap/expressie in (muziek)scholen, universiteiten en gevangenissen. Hij werd in 2020 stadsdichter van Antwerpen. De komende maanden gaat hij aan de slag in het Salon Arents: de nieuwe open, cosy ontmoetingsplek waar Musea Brugge de bezoeker uitnodigt om stil te staan bij de toekomst van erfgoed, kunst en musea.

Het mandaat van Delphine Lecompte als museumdichter is voorbij. Zij wordt opgevolgd door slam poet Seckou Ouologuem. © Davy Coghe Davy Coghe

Hoe kunnen we in de 21ste eeuw verzamelen en tonen? Hoe houden we de vinger aan de pols? We doen dit aan de hand van eigenzinnige (collectie)presentaties, lezingen en debat. Het artistiek-literaire salon, ontstaan in het Parijs van de vroege 17de eeuw, zoekt naar antwoorden. Seckou Ouologuem gaat in confrontatie met het publiek en zal meerdere performances geven.