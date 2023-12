“Voor veel mensen zal het pakkend zijn”: Danny Willems blikt met foto-expo ‘The Show of Life’ terug op 50 jaar vriendschap met Arno

Met een foto-expo in de Venetiaanse Gaanderijen, een fotoboek en een wandeling wordt Arno geëerd. De expo loopt tot de dag dat Arno 75 jaar zou geworden zijn. “Daarna sluit ik die periode af”, zegt Danny Willems die 50 jaar ‘Le Plus Beau’ volgde. The Show of Life is een ode aan de vriendschap met unieke beelden.

Danny Willems beleefde de jaren ’80 als rockfotograaf, maakte muziekvideo’s en heeft een oeuvre om u tegen te zeggen. Hij wordt wel eens het zesde lid van TC Matic genoemd omdat hij 50 jaar lang Arno Hintjens fotografeerde. “Geen enkele andere rockfotograaf volgde zo lang een artiest”, merkt de uitgever van ‘Arno’ op.

Danny Willems vertelt: “Ik maakte de eerste foto’s van Arno in 1972 en ik ben gestopt in 2022. Ik heb Arno op het einde gezegd dat ik een boek en expo zou maken in Oostende. Aan de opdracht startte ik begin 2023. Ik wou door alle materiaal gaan. Voor de 20 jaar digitale fotografie was dat eenvoudig, maar voor de 30 jaar analoge fotografie was dat minder evident. Veel van de analoge films had ik nog nooit afgeprint. Het werd een ontdekkingsreis en een moeilijke opdracht om van 3 à 4.000 te selecteren naar 1.200 beelden.”

Laatste momenten

“Het laatste anderhalf jaar was ik constant bij Arno. Ik heb de afschuwelijke lijdensweg meegemaakt. Toen hij gestorven was, zat ik met die laatste periode in mijn hoofd. De foto’s uit 1972 heb ik eerst bekeken. Ik zag er tegen op, maar het was zo tof om die periode opnieuw te beleven om met de jonge, sexy Arno, met die ‘motherfucker’ bezig te zijn. En om de laatste twee jaar te vergeten. Elke maand pakte ik een ander decennium aan en pas eind mei ben ik begonnen aan de laatste periode. Dat viel mee, want ik zat met de jonge mooie Arno in mijn hoofd.”

Op de expo worden ook serene beelden getoond van het einde. “Voor veel mensen zal het pakkend zijn. Arno en ik hadden altijd een gentlemen’s agreement waarbij ik de foto’s nam en hij zich geen vragen stelde. Hij wist van in het prille begin welke foto’s ik nam. Ook op het einde heeft hij het altijd toegelaten. Zelfs ook toen hij heel ziek was. Ik wist hoe ver ik kon gaan in mijn selectie.” Het resulteert in een prachtig eerbetoon en zal geen fan onberoerd laten.

Verbluffende expo

Arno en Danny hier en route in eigen land in 1983. © Danny Willems

De 200 foto’s op groot formaat van Arno schetsen een mooi reis: van de eerste foto van de zanger en fotograaf samen, de vroege fotosessie in een café in Blankenberge tot de laatste dagen. Ook de foto’s van de albumhoezen worden getoond evenals beelden van optredens, van backstage en in de studio. De vele zwart-wit foto’s schetsen een mooie inkijk. Naast de foto’s worden ook twee projecties getoond met daarin nog eens 450 foto’s, begeleid door zijn muziek. Er zijn ook talrijke memorabilia, platen en kledingstukken van Arno, waaronder zijn legendarische zwarte jasjes. En natuurlijk niet te ontbreken: overal in de expo hangen uitspraken en songteksten.

Ensorjaar

“Ik heb die expo geforceerd in het Ensorjaar in zijn Oostende want ik wou er niet over twee jaar aan beginnen want dan ben ik te oud”, zegt Willems. Oostende kortte de vorige expo in en schoof de volgende op zodat ‘The Show of Life’ te zien is tot 21 mei 2024, de dag waarop hij 75 zou geworden zijn. Dan wordt het afgesloten met een nog nader te bepalen feestje. “Ik denk niet dat deze expo gaat reizen. Het boek is er en beiden zijn een afsluiter voor mijn periode met Arno. De laatste periode is een rouwproces geweest. Hierna blijft Arno voor altijd in mijn hart.”

Boek

Uitgeverij Hannibal maakte een boek met 200 foto’s, tientallen anekdotes en het volledige artwork (hoezen) van 1976 tot 2022. Het boek in drie talen is te koop voor 64,5 euro en er is een limited edition met twee print voor 195 euro. “Het is een documentaireboek geworden. Ik gaf mijn materiaal aan hen en zij maakten de selectie. Niet met de promotiefoto’s, maar wel met de beelden van onze reis buiten de schijnwerpers. Nu ben ik ontzettend trots op het resultaat dat het volledige verhaal vertelt van onze vriendschap.”

Oostende Godverdomme

Vanaf maandag is er ook een digitale wandeling die je meeneemt langs plaatsen in Oostende. “Oostende was een beetje zijn muze. Zijn carrière startte hier, hij keerde vaak terug, zijn laatste albums verwijzen naar Oostende en zijn laatste concert was hier. Hij was een ambassadeur van de stad”, duidt Peter Craeymeersch.

De wandeling start op de Velodroom waar zijn muzikale carrière begon, loopt langs de Langestraat, Europacentrum, het hotel waar hij werkte en de zee. “Met je oortjes hoor je de muziek en gesprekken en kun je 3 uur wandelen.”