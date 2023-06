Volkskundemuseum in Brugge viert vijftigjarig bestaan en wordt binnenkort een inclusief museum

Op zondag 25 juni viert het Volkskundemuseum in Brugge zijn vijftigste verjaardag met een grote Bake-Off voor kinderen en volwassenen. Als kers op de taart wordt ook de nieuwe kat voor de museumherberg, Aristide V, voorgesteld. Conservator Geert Souvereyns licht de toekomstplannen van het museum toe.

“Het stedelijk museum voor volkskunde opende zijn deuren in 1973 in de Balstraat in Brugge, maar de collectie is ouder”, vertelt Geert Souvereyns, conservator Erfgoed van het Dagelijkse Leven bij Musea Brugge.

Privaat initiatief

“In 1936 opperde de private Bond van West-Vlaamse Folkloristen het idee om een folkloremuseum op te richten tijdens een samenkomst in Café Vlissinge. De initiatiefnemers waren onder meer Guillaume Michiels en Karel De Wolf. Ze organiseerden een expo over het volksleven en kregen van de stad nadien een locatie in de stadshallen ter beschikking.”

“Hun bedoeling was om het erfgoed van het volk vast te leggen omdat de musea enkel alles van de elite verzamelden. Met de opkomst van de cinema’s en de jazz vreesden zij dat oude gebruiken zouden verdwijnen. Ze wilden de identiteit van het West-Vlaamse volk vastleggen”, vervolgt Geert.

Nieuwe uitdagingen

“Hun private collectie is in 1973 overgedragen aan het nieuwe stedelijk museum voor Volkskunde. Toenmalig conservator Willy Dezutter legde zich toe op oude ambachten als klompenmakers en spekkenbakkers. Hij stapte af van het identiteitsverhaal.”

“Nu staan we voor nieuwe uitdagingen: het leven van vandaag vastleggen voor toekomstige generaties. Zo hebben we al voorwerpen uit de coronaperiode verzameld: mondkapjes, ampullen voor vaccins, affiches van het Brugs vaccinatiecentrum. In alle thema’s moeten er natuurlijk Brugse aanknopingspunten zijn.”

“Een van dé thema’s wordt de gewijzigde beeldvorming rond het toerisme. Hoe promoot en verbeeldt Brugge het toerisme? Maar we hebben ook aandacht voor hoe de toerist Brugge ervaart: waarom eet hij zo graag wafels? We leggen dan een link naar de beroemde Brugse lukken.”

Participatie

“Het nieuwe is dat voortaan niet langer de conservator bepaalt wat ons museum zal brengen. We zullen de Bruggelingen hierin betrekken. Het wordt een participatief project, maar ook een inclusief verhaal. We gaan op zoek naar culturele gemeenschappen en specifieke volkse interesses die nog niet vertegenwoordigd zijn bij Musea Brugge.”

“In 2015 gaven we al een eerste aanzet door gesprekken met de Nepalese gemeenschap aan te gaan. Die vormt in Brugge de grootste groep van niet-Europese afkomst. Wist je dat veel souvenirwinkels gerund worden door Nepalezen en dat tal van restaurants Nepalese koks hebben? Zij bereiden onze typisch Vlaamse stoverij!”

Vertellen op zolder

“Onze zolder wordt een kamer waar grootouders met hun kleinkinderen prikkels krijgen om te vertellen over vroeger. We gebruiken hiervoor interviews die leerlingen van MIA, KTA en de Steinerschool afnamen van bewoners van woonzorgcentra.”

Info: www.museabrugge.be