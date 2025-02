Volkskundemuseum Brugge heeft opstelling ‘Kinderen van toen’ volledig vernieuwd

In het Volkskundemuseum in de Balstraat in Brugge is de opstelling ‘Kinderen van toen’ volledig vernieuwd. De interactieve museumpresentatie op de eerste verdieping van het museum neemt jong en oud mee op tijdreis naar de kindertijd van de jaren 1950 en 1960. Drie ingerichte kamers en tal van objecten brengen de sfeer van die tijd opnieuw tot leven en nodigen museumbezoekers van verschillende generaties uit om samen herinneringen op te halen en in gesprek te gaan over hun kindertijd.

Het Volkskundemuseum in de rustige Sint-Annawijk huist in authentieke 17e-eeuwse werkmanshuisjes. Op de benedenverdieping ontdekken bezoekers hoe het dagelijkse leven in Brugge er tot 1945 uitzag. Die opstelling kreeg in september een opfrissing, met nieuwe kamers over gezelschapspellen en textiel en extra kindvriendelijke elementen. Op de eerste verdieping van het museum opent nu ook de vernieuwde ‘Kinderen van toen’ over de periode 1950-1960.

Levendige herinneringen

“De nieuwe opstelling ‘Kinderen van toen’ reist terug naar een periode waar veel mensen vandaag nog levendige herinneringen aan hebben, inclusief mezelf”, vertelt burgemeester Dirk De fauw, die zelf kind was in de jaren 1960. “De keuze voor die periode is niet toevallig. ‘Kinderen van toen’ is een echte geheugentrigger. Door herinneringen op te roepen bij bezoekers verbindt het museum de rijke geschiedenis van onze stad met de persoonlijke verhalen van haar inwoners. Een waardevol initiatief dat geschiedenis en erfgoed toegankelijker maakt voor iedereen.”

Drie thematische kamers – een woonkamer, een keuken en een kamer over vakantie en vrije tijd – brengen de sfeer van de jaren 1950 en 1960 tot leven en nemen de bezoekers mee naar de wereld van kinderen van toen. Het museum koos bewust voor een aanpak waarin interactie en herinneringen delen centraal staan.

Gebruiken

“De bezoeker kan hier niet alleen objecten bewonderen, maar ze ook echt gebruiken”, legt Geert Souvereyns (conservator erfgoed van het dagelijks leven bij Musea Brugge) uit. Dankzij de steun van de Vrienden van Musea Brugge kon het museum verschillende ‘social objects’ aankopen – voorwerpen die herinneringen oproepen en gesprekken stimuleren. “Grootouders en kleinkinderen kunnen samen de tafel dekken, bellen met een oude telefoon, luisteren naar de radio en zo een gesprek op gang brengen over hoe het vroeger was.”

Kinderen van toen in het volkskundemuseum. © Musea Brugge

Die gebruiksvoorwerpen, aangevuld met allerlei verhalen, gesprekskaarten en quizvragen moedigen aan tot een intergenerationeel dialoog. Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Grootouders kunnen jeugdherinneringen delen met hun kleinkinderen, maar ook andersom. Door persoonlijke verhalen vast te leggen en te delen, zorgen we ervoor dat de herinneringen en ervaringen van Bruggelingen niet verloren gaan, maar blijven voortleven in de toekomst. Een prachtig project dus.”

Participatief verzamelen

De heropening van ‘Kinderen van toen’ is tevens de start van een traject rond participatief verzamelen. Musea Brugge wil de inwoners van Brugge, jong én oud, betrekken bij zijn verzamelbeleid van het erfgoed van het dagelijks leven. De kindertijd is hiervoor het geknipte thema. Bovendien is het volgesn Musea Brugge een dankbaar onderwerp voor een intergenerationeel dialoog over de kindertijd van vroeger en nu.