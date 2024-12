Visserijmuseum in een compleet nieuw jasje

Het grote volksfeest bij de opening van het gloednieuwe NAVIGO Visserijmuseum in Oostduinkerke zal ongetwijfeld worden herinnerd als een mijlpaal in de Koksijdse geschiedenis. Het was een bekroning van de inzet van vele gemeentemedewerkers en het museumteam, maar ook alle vrijwilligers en lokale verenigingen.

Na een parcours van 2,5 jaar om het prestigieuze totaalproject te voltooien, startte de openingsdag met een feestelijke optocht van de Sint-Niklaaskerk naar het nieuwe NAVIGO-museum, met de reuzen, de harmonieën, de praalwagen met potvis Valentijn, de garnaalvissers te paard, alle verenigingen die een band hebben met het vissersleven, stripheld Jommeke en folklorefiguur Mariette Crevette.

Museumdirecteur Jadrana Demoen: “Het was bijzonder dat we konden openen op de dag die we jaren ervoor hadden vastgeprikt: de feestdag in Oostduinkerke-Dorp, de opening van de kermis, al eeuwen zo gepland in functie van de IJslandvaarders die dan weer thuis waren na zes maanden avontuur. Dat we inmiddels al meer dan 35.000 bezoekers mochten ontvangen, overtrof onze stoutste verwachtingen. De voorafgaande periode waren spannende tijden, niet alleen voor mij. Het hele NAVIGO-team heeft een bijzonder jaar achter de rug. Alles was voor iedereen immers nieuw, niet alleen het volledige museum: er waren nieuwe takenpakketten voor mensen die aan boord bleven, en een nieuwe job voor anderen. De collega’s aan het onthaal hebben deze herfst hun beste beentje voorgezet om die grote golf aan bezoekers warm te onthalen.”

Veel enthousiasme

“Dat we iets moois én goed hebben gemaakt, daarvan moet je mij niet overtuigen. De feedback van het publiek is quasi uitsluitend positief; dat had ik niet verwacht. Want als je iets verandert, is er altijd wel weerstand. Het skelet van potvis Valentijn heeft natuurlijk veel bekijks, maar ook vissersschip OD.1 Martha en de aquaria, behouden attracties uit de vorige opstelling, kennen succes. Onze kunstcollectie is wonderlijk mooi samengebracht op een kunstwand waar alle werken beter tot hun recht komen. Ook wie het museum al kende, is verbaasd over de grote hoeveelheid bijzondere werken van bekende en soms minder bekende kunstenaars die in onze collectie zitten. Daarnaast krijgen we veel enthousiaste reacties over de brillen voor een 360-graden-beleving aan boord van een van onze vissersvaartuigen. Kinderen en hun ouders zijn dan weer opgetogen over de speelkajuit, waar ze hun bezoek al spelend kunnen integreren. De belangrijkste feedback voor mezelf is dat we zoveel mooie sprekende objecten hebben. We maakten de keuze om onze decors te schrappen en in te zetten op de sterren van onze collectie die objecten en dat weten bezoekers, zowel jong als oud, te smaken.”