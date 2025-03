Verzamelwoede mondt uit in een heus Belgisch Marine Museum

In de aanloop naar de ‘Nacht van de Musea en Galerijen’ op zaterdag 15 maart belichten we iedere week een deelnemend exposant. Vandaag focussen we op het in mei 2024 geopende Marine Museum, waar we duiding kregen van initiatiefnemer en conservator Johnny Geldhof.

Oostende heeft sinds kort, als bakermat van de Zeemacht, haar eigen Belgisch Marine Museum binnen de muren van de Marine Club aan de de Graaf de Smet de Nayerlaan 46. De indrukwekkende en nog groeiende privécollectie van Johnny Geldhof kreeg er een permanente bestemming bij. Met een luik geschiedenis geënt op een nieuwe toekomst van de Marine in de Stad aan Zee.

“Omdat mijn vader het zo graag wou, ben ik na mijn legerdienst beroepsmilitair geworden” -Conservator Johnny Geldhof

130 expo’s

Ruim 40 jaar verzamelt Kortrijkzaan Ronny Geldhof (61), nu op rust, maar nog actief als reservist bij de P.R. van de Marine als 1ste Kwartiermeester Chef, alles wat met de Belgische Zeemacht (nu Marine) te maken heeft. Die privéverzameling reisde vroeger ook al naar meer dan 130 thematische expo’s in binnen- en buitenland. “Het was mijn droom om popmuzikant te worden, maar omdat mijn vader het zo graag wou, ben ik na mijn legerdienst uiteindelijk beroepsmilitair geworden.” De nog altijd groeiende collectie bestrijkt de periode vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot vandaag en wordt nog permanent aangevuld: foto’s, wapens, geënsceneerde scheepsinterieurs van marineschepen, vlaggen en wimpels, uniformen, scheepsmaquettes, documenten, plaquettes…

helm met afschampend kogelspoor op de helm van toenmalig korporaal en latere vice-admiraal Jozef De Wilde tijdens een operatie in Congo in 1960. Het scheelde letterlijk (g)een haar. (foto ML)

Zeemacht

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een Belgische Sectie van de Royal Navy opgericht waaruit in 1946 de Zeemacht is geboren. Die bijna 80 jaar militair-maritieme geschiedenis, altijd nauw verbonden met Oostende, leverde tal van wapenfeiten die ruim aandacht krijgen in het museum: de Korea- en Congocrisis, de mijnbestrijding zowel in de Noordzee als in de internationale wateren, de Golfoorlog en de humanitaire hulp aan Somalië, in de Adriatische en de Oostzee, veelal in NAVO- of V.N.-verband.

Behalve met de ‘Nacht van de Musea en Galerijen’ (tot 22 uur) is het Marine Museum ook te bezoeken op vrijdag van 15.30 tot 18.30 uur en op zondag van 10.30 tot 13 uur. Of voor groepen op aanvraag via 0477 79 70 99.