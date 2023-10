Verenigde Vogelvrienden organiseren tentoonstelling voor siervogels

Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober organiseerden de Verenigde Vogelvrienden de 71ste tentoonstelling voor siervogels Gewest Ieper in OC In ’t Riet in Zillebeke. Er namen voor het eerst twee jongeren deel aan de tentoonstelling en ook twee dames die vogels tentoonstelden. Winnaar werd Hendrik Vergote, voor Freddy Onraedt, Marc Declercq, Marc Laseure en Rik Rogolle. Het succes is een opsteker van formaat voor bestuursleden Freddy Onraedt, Luc Minnekeer, Dirk Pattyn, Frederik Dekaezemacker en Renaldo Terryn. Op de foto zien we schepen Ives Goudeseune, Miguel Gheysens, Stephaan De Roo, Renaldo Terryn, Dirk Pattyn, Frederik Dekaezemacker, Luc Minnekeer, Freddy Onraedt en schepen Valentijn Despeghel. (foto EG)