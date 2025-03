Verdwenen Waterhalle herleeft in het Historium

In Historium Brugge werd dinsdagavond de nieuwe attractie ‘De Wonderlijke Waterhalle’ geopend. Hoogtepunt van de tentoonstelling is een via Augmented Reality levende maquette, gebaseerd op het schilderij ‘De Markt in Brugge’ (1696) van Jan-Baptist Meunincxhove.

Het was met feestelijke openingswoorden van radio- en tv-figuur Manu Van Acker dat de nieuwe tentoonstelling in Historium, ‘De Wonderlijke Waterhalle’, feestelijk ingehuldigd werd. In het Historium op de Markt in Brugge wordt zoals bekend de ‘gouden’ vijftiende eeuw in Brugge tot leven gebracht aan de hand van een verhaal over schilder Jan Van Eyck, zijn leerling en diens geliefde. Deze nieuwe expositie, die tot stand kwam met de steun van Toerisme Vlaanderen, biedt daar nu een aanvulling op. De expo brengt geschiedenis en technologie samen met en biedt bezoekers de kans om de verdwenen Waterhallen, ooit het bruisende handelscentrum van de stad, opnieuw te ervaren.

Naar aanleiding van de tentoonstelling werkte Historium een aanbod uit gericht op de noden en wensen van groepen en verenigingen. Het hoogtepunt van de tentoonstelling is een levende maquette, gebaseerd op het schilderij ‘De Markt in Brugge (1696) van Jan Baptist van Meunincxhove, een zeldzame artistieke weergave van de Waterhalle in haar volle glorie. Door middel van Augmented Reality wordt dit verdwenen gebouw digitaal gerestaureerd, waardoor bezoekers een indruk krijgen van hoe het ooit het straatbeeld van Brugge domineerde. “Dankzij de mix van historische verdieping, innovatieve technologie en begeleiding door deskundige gidsen, is dit de ideale groepsuitstap”, zegt Stijn Boone, general manager van Historium.

Het initiatief kadert ook in het project ‘Vlaamse Meesters’, waarmee Toerisme Vlaanderen vergeten of minder bekende kunstwerken opnieuw in de kijker plaatst. “Met deze prachtige uitbreiding zetten we Brugge en Vlaanderen nog steviger op de kaart als dé bestemming voor cultureel en innovatief toerisme. Historium bewijst opnieuw dat Brugge niet alleen een stad is die haar verleden eerst, maar ook vooruit kijkt naar de toekomst”, geeft CEO van Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde nog mee.