Unieke expo over koers in Izegemse bibliotheek

Naar aanleiding van het Belgisch Kampioenschap wielrennen organiseert de Izegemse bibliotheek een unieke expo. “Er zijn onder andere een speciaal ontworpen kunstwerk te bezichtigen en foto’s en collectiestukken over Izegemse wielrenners”, zegt schepen van Cultuur en Bibliotheek Kurt Himpe.

Op zondag 25 juni gaan we op zoek naar de nieuwe Belgische kampioenen op de weg. De opvolgers van Tim Merlier en Kim de Baat krijgen op de laatste zondag van juni een relatief vlakke omloop in en rond Izegem voorgeschoteld.

“Onze stad verwelkomt het BK wielrennen voor het eerst en dat willen we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het is voor onze stad en onze inwoners een eer om het BK wielrennen te mogen organiseren. We zullen samen met alle ondernemers en verenigingen voor heel wat ambiance langs het parcours zorgen, waardoor elke bezoeker ongetwijfeld een fantastische dag zal beleven”, vertelt burgemeester Bert Maertens.

“Ook de bib springt op de kar en organiseert een heuse expo over koers in de Erasmuszaal. Pedro Piet maakte voor ons een kunstwerk op maat met koers als thema. Daarnaast decoreren we de zaal met foto’s van de Izegemse fotografen Manu Behaeghe en Stefaan Vandorpe, aangevuld met mooie collectiestukken uit het Museum van de Wielersport Koers over Izegemse wielrenners”, besluit schepen Kurt Himpe.

De expo kan bezocht worden vanaf 3 juni tot het einde van de zomervakantie tijdens de openingsuren van de bibliotheek.