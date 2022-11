Unieke expo in Westkerke over verzet in Europa

In de Westkerkse Sint-Audomaruskerk opende zaterdag 29 november de tentoonstelling Verzet in Europa. Met uitzondering van vrijdag 11 november is deze tentoonstelling dagelijks te bezoeken.

Verzet in Europa is een initiatief van het War Heritage Institute en behandelt het verzet tegen dictaturen, onderdrukking en oorlog. “We vroegen in het voorjaar deze tentoonstelling aan bij het War Heritage Institute, een instituut voor veteranen. Je maakt kennis met de geboorte en de acties van alle verzetsbewegingen in 21 landen van Europa tijdens en net voor de Tweede Wereldoorlog. Sluikpers, gewapend verzet, sabotage, ontsnappingsroutes, hulp aan joden en werkweigeraars, dat zijn de thema’s die een goed beeld geven van de Weerstand tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 51 panelen herleven de heldendaden van deze mannen en vrouwen van 21 bezette landen. De tentoonstelling staat eveneens in het teken van vrijheid, democratie, gelijkheid en het respect voor de menselijke waardigheid. Het zijn waarden die alle naties overstijgen en die aan de basis liggen van de geboorte van de Europese Unie”, aldus Dirk Jonckheere, secretaris van NSB (Nationaal Socialistische Beweging, red.).

16.000 doden

De tentoonstelling werd geopend door gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open VLD) die de burgemeester verving. Hij blikte in zijn speech even terug naar wat het verzet in België teweeg bracht. “Hier lieten om en bij de 16.000 verzetsstrijders het leven. Zij hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. Zij stonden aan de juiste kant van de geschiedenis. En die geschiedenis zien we in deze tentoonstelling.” (LIN)