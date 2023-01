Unieke expo in Ensorhuis belicht Ensor en Kubin

Voor het eerst in België wordt werk van James Ensor en Alfred Kubin samen getoond. De unieke presentatie is wel maar tot 23 april te zien in het Ensorhuis dat daarmee aan de 8e expo toe is.

Alfred Kubin (1877-1959) is een tijdgenoot van Paul Klee. Het Ensorhuis toonde vorig jaar in een gelijkaardige expo werk van Klee en Ensor. “In zijn autobiografie liet Kubin duidelijk blijken dat hij beïnvloed was door Felicien Rops en door James Ensor”, zegt Ensorkenner en curator Xavier Tricot. “Ensor en Kubin hebben veel gemeen. Zoals het fantastische. Beiden hadden een zeer grote fantasie. Bij Kubin vind je ook het duistere terug, geïnspireerd door oude meesters en literatuur. Kubin publiceerde ook veel en schreef een roman. Ook het maskermotief, de vervormingen en karikaturen vind je terug bij Kubin, net zoals bij Ensor. Kubin illustreerde ook werk van Edgar Allen Poe.” De expo toont 35 tekeningen op papier en lithografieën van beiden; het merendeel afkomstig uit Oostenrijk; de werken van Ensor komen uit de KBC-collectie.

Internationaal

Er wordt samengewerkt met het Oberöestereichischen Landesmuseum in Linz, die de grootste collectie werken van de Oostenrijker bezit. Dr. Inga Kleinknecht, curator van dat museum wijst er op dat dit speciaal is : “Het is jaren geleden dat het werk van Kubin nog buiten Oostenrijk was en we stellen sowieso strenge voorwaarden aan musea die het fragiele grafisch werk van Kubin willen exposeren. Het was Xavier Tricot die ons kon overtuigen om mee te werken. En hier komt het mooi tot zijn recht samen met het werk van Ensor. Ik hoop in de toekomst ook werk van Ensor te kunnen exposeren in Linz.”

Trots

Er was nooit eerder een grote Kubintentoonstelling in ons land. Burgemeester Bart Tommelein: “Sinds de opening bijna 3 jaar geleden, is dit Ensorhuis een rots in de branding. Het toont aan dat we inzetten op cultuur. Dit museum is een troef zal ook een belangrijke rol spelen in het Ensorjaar 2024.”

Toekomst

Het Ensorhuis werkt al volop aan de volgende expo’s met werk van kunstschilder Jean-Jacques Gaillaird die Ensor kende en hem als personage opvoerde. “Het Ensorjaar wordt ook belangrijk. De eerste expo dan toont zelfportretten, de tweede gaat over pastiche, parodie en satire. Ensor is mijn passie en dit doe ik met veel plezier voor het publiek en Oostende. ” De expo Ensor/Kubin is elke dag toegankelijk in het Ensorhuis van 10 tot 18 uur, behalve op maandag. (EFO)