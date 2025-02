Uitzonderlijk nachtelijk vervoer van Britse tank naar Ieper: “Eén van de pronkstukken van onze collectie!”

“Dit is hoogst uitzonderlijk.” Leon Symoens en Franky Bostyn van het nieuwe Ieperse ‘tankmuseum’ drukken de buren op het hart dat een nachttransport geen schering en inslag wordt. Een mastodont als een 54 ton wegende Chieftain-tank van Brasschaat naar Ieper brengen mag echter niet overdag.

“Ik vreesde dat ik de wedstrijd van Club Brugge zou moeten missen, maar ik kon die gelukkig hier bekijken (lacht).”

Samen met kolonel Leon Symoens en Franky Bostyn, beiden werkzaam voor het War Heritage Institute (WHI), bevinden we ons in een lokaaltje van het toekomstig ‘tankmuseum’ in Ieper. Het is bijna middernacht en buiten is het ijskoud.

Pronkstuk

We wachten op komst van een Britse tank, de Chieftain. Die moet een van de pronkstukken worden van het nieuwe Ieperse museum dat onderdak krijgt in de oude loodsen van de militaire kazerne. Het WHI is de nationale instelling voor militair erfgoed en herinnering en staat onder voogdij van de minister van Defensie.

Het museum in Ieper heeft als de bedoeling de conflicten van na de Tweede Wereldoorlog te duiden. Dat zal gebeuren met behulp van militaire voertuigen, zoals de Chieftain-tank die in de nacht van dinsdag op woensdag naar de Westhoek kwam. Het vervoer vertrok op dinsdagavond om 20.30 uur in Brasschaat en was om 21 uur op de autostrade. In Roeselare moest er even om worden gereden, maar rond 1 uur reed het gevaarte de site in Ieper op.

Geen gewoonte

De kolonel benadrukt dat het niet de bedoeling is om de buurtbewoners met de regelmaat van de klok wakker te maken omdat er nachtelijk vervoer is. “Waarom dit nu wel gebeurde? We zijn momenteel bezig om onze collectiestukken allemaal naar Ieper te halen”, aldus kolonel Symoens.

“Bijna al onze transporten arriveren hier tussen 11 uur en 14 uur. Maar ook wij krijgen richtlijnen van de FOD Mobiliteit. De FOD zegt dat je met een transport met een breedte vanaf 3,5 meter en je gaat daarmee een weg met twee vakken op, je dat enkel tussen tussen 21 uur en 6 uur ’s morgens mag doen. Nu was dat het geval, want de Chieftain is 3,7 meter breed. Dit is wel uitzonderlijk, het is normaal niet de bedoeling om op onchristelijke uren te verhuizen. We houden serieus rekening met de buren en beperken het kabaal.”

Het is de tweede keer dat er het WHI een nachttransport doet. “De eerste keer was op 8 april vorig jaar, maar toen was dat niet gepland”, zegt de kolonel. “Toen brachten we een Russische T -72 tank naar hier. Het transport moest ter hoogte van Roeselare een serieuze noodstop maken, waarbij alle zekeringen van de remmen waren doorgebrand en de tank schuin kwam te staan. Ze moesten een transporteur uit Grobbendonk laten komen om het gevaarte opnieuw recht te trekken. Het gevolg was er een ernstige vertraging, zodat de Rus hier pas ’s nachts arriveerde.”

Goede tank

De tank die in de nacht van dinsdag op woensdag in Ieper toekwam, is een Britse Chieftain, een kanjer van 56 ton.

“Er zijn drie elementen die een goede tank maken: vuurkracht, bescherming en mobiliteit. Heb je bijvoorbeeld een tank die goed kan schieten, maar geen bescherming biedt, dan heb je een doodskist voor de bemanning. Ook aan een tank die kan schieten en goede bescherming geeft, maar niet mobiel is, ben je niets”, vertelt kolonel Symoens.

“Tijdens de eerste tien jaar na WO II hadden de Britten twee types tanks. Er was de Centurion, waarvan we trouwens al een exemplaar hier hebben staan, en de Conqueror, die momenteel nog in Brasschaat staat.”

De Centurion weegt 52 ton en begon met een kanon van 88 mm, later vervangen door een kanon 105 mm. “De tank had een redelijke mobiliteit en goede bescherming, maar een eerder zwakke vuurkracht. De Conquerer is een beest van 64 ton en een kanon 120 mm. Die was op vlak van mobiliteit een stuk minder. Als een leger twee types tanks heeft, is dat een logistieke nachtmerrie. Je moet twee verschillende wapensystemen in orde houden. De Britten vervingen, in de jaren 60, tenslotte hun twee tanks door de Chieftain. Die heeft een kanon van 120 mm en weegt 56 ton.”

Iran

Van de Chieftain werden ongeveer 1.900 exemplaren gemaakt. De tank werd midden de jaren 80 vervangen door de Challenger. “De Britten verkochten heel wat exemplaren van de tanks aan de sjah van Perzië. Dat land, dat nu Iran is, was toen de bondgenoot van het Westen. Tot op vandaag heeft Iran nog enkele exemplaren in gebruik. Het land zette de tank in tijdens de oorlog tegen Irak, dat dan weer Russisch tuig gebruikte”, verduidelijkt Franky Bostyn.

De tank is in goede staat en we hebben goede hoop dat we het tuig weer aan het rijden krijgen. Het wordt zeker een van onze topstukken van het museum.

De timing voor de opening van het museum blijft zoals eerder aangekondigd. “Het project loopt in twee fases. Het WHI beheert ook de commandobunker in Kemmel en het is de bedoeling daar in 2027 de opening te doen. Voor ons museum in Ieper blijven we mikken op 2030. We zijn nu bezig met de ontwerpen voor de nieuwbouw die er moet komen. Zoals we allemaal ondertussen weten, zal er een grotere inspanning gebeuren op vlak van defensie. Ergens zal dat moeten geduid worden aan de bevolking en ik denk dat wij als WHI daar een rol in kunnen spelen.

Halfweg

Inmiddels is al bijna de helft van de volledige museumcollectie in Ieper. “We begonnen met het overbrengen van zo’n 500 paletten met wisselstukken en materiaal”, aldus de kolonel.

“In januari begon de verhuis van de collectie, waarvan er nu 131 stukken in Ieper zijn. Dat gaat van een mortier over vrachtwagens tot tanks. We zitten bijna halfweg. Ik gok dat we tegen Pasen 2026 alles hier ter plaatse zullen hebben.”