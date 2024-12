Tsjechische ambassadeur bezoekt museum Eperon d’Or: “Ook partnerstad Zlin heeft een eigen schoenmuseum”

Op vrijdag 29 november bracht de Tsjechische ambassadeur Jakub Skalník op uitnodiging van schepen van Musea en Internationale samenwerking Kurt Himpe (N-VA) een bezoek aan het museum Eperon d’Or. Het bezoek van de Tsjechische ambassadeur, die eerst in de trouwzaal van het stadhuis werd ontvangen, onderstreept de nauwe banden tussen Izegem en de Tsjechische stad Zlin.

“Sinds 1996 zijn Izegem en de Tsjechische stad Zlin partnersteden. De eerste contacten tussen beide steden waren er al in 1988 na een optreden van het orkest van Zlin in Izegem. Toen bleek dat beide steden ook de bakermat waren van schoenindustrie, waren er al snel plannen om die contacten nauwer aan te halen. Sindsdien vonden tal van tentoonstellingen plaats van kunstenaars in beide steden, werd twee keer een Tsjechische Week georganiseerd in Izegem en is er al jarenlang een uitwisseling tussen de technische scholen van Zlin en Izegem”, zegt schepen Kurt Himpe.

Schepen Kurt Himpe slaagde er in 2018 ook in om de achtste editie van het Internationaal Schoencongres dat altijd plaatsvindt in Zlin eenmalig naar Izegem te halen. “Er is immers ook een groot schoenmuseum in Zlin, waarmee Eperon d’Or nauwe contacten heeft”, besluit Kurt Himpe.