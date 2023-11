Traditionele meiboomplanting: Abby bereikt het hoogste bouwpunt

De site van de Groeningeabdij wordt momenteel volledig uitgebreid en omgedoopt tot Abby: een vernieuwend en eigenzinnig museum voor beeldende kunst in het historisch hart van de stad. De werf draait ondertussen op volle toeren. Aannemer Artes bereikte 30 november het hoogste bouwpunt. Dit ging traditioneel gepaard met het planten van een meiboom bovenop het paviljoen, gevolgd door een drink voor de betrokken arbeiders.

De ruwbouw van Abby is af. Het museum voor beeldende kunsten heeft in totaal 1.000 m² tentoonstellingsruimte. Het paviljoen wordt de keuken waar je kan eten en drinken. Via de glazen passerelle ga je naar de living (gewezen dormitorium van de Groeningeabdij). “Een kunstwerk waar mensen kunnen inzitten. Een hedendaagse kunstenaar zal de living maken met eigen werk en wisselt om de twee jaar”, zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur. “De expositieruimtes bevinden zich ondergronds en voldoen aan klimaatklasse A wat betekent dat we hier ook belangrijke en kwetsbare werken kunnen tonen. Dit wel pas na een jaar, de conditie in de ruimte moet zich nog zetten. In de 16de-eeuwse kapel – goed voor 400 m² – zijn alle verdiepen verdwenen. We hangen er lange half doorzichtige witte gordijnen. De ruimte zal heel sacraal ogen”, vult programmamaker Sarah Keymeulen aan. Er komt ook een publieke tuin met bloemen, kruiden en planten.

In de 16de-eeuwse kapel – goed voor 400 m² – zijn alle verdiepen verdwenen © MD

De ondergrondse tentoonstellingsruimtes werken rond het thema identiteit. Om de 6 à 7 maanden zal een nieuwe collectie getoond worden in Abby. “We gaan ook voor fundamenteel participatief door verschillende delen van de beschikbare ruimtes en het programma te delen met jullie. De keuken kan bijvoorbeeld een ruimte worden om een performance te geven. Abby zal tot 22 uur open blijven. Daarnaast hebben we ook een affordable art hall waar beginnende kunstenaars hun werken kunnen verkopen. Boven bevinden zich dan nog het lab en atelier, open voor makers, kunstenaars en mensen die een participatief project willen opzetten.”

Abby opent in november 2024 met een grote expo in de drie zalen. Een grote naam in de kunstwereld zal als eerste de living inkleden.