Topstuk uit de Sint-Jacobskerk in Brugge is dringend aan restauratie toe

De kerkfabriek van de Sint-Jacobskerk in Brugge doet een oproep om deel te nemen aan de Erfgoed Challenge en te stemmen op het schilderij “De Legende van H.H. Cosmas en Damianus”, een werk van Lancelot Blondeel uit 1523. Het is aan restauratie toe.

De Erfgoed Challenge wil alle Belgen verbinden rond hun erfgoed en de kunstschatten omringen met de allerbeste zorgen. Tien jaar lang selecteert het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) erfgoedschatten die hoogdringend hulp nodig hebben, om tegen 2030 de toekomst van minstens tien erfgoedschatten te verzekeren.

Challenge

Het KIK daagt je uit om nu je favoriete erfgoedschat te kiezen uit vier objecten van het Belgische erfgoed die genomineerd zijn voor de Erfgoed Challenge 2023. Iedereen kan tot 18 februari stemmen op het kunstwerk dat volgens jou een duurzame conservatie en restauratie verdient.

Noel Geirnaert en Christophe Lebbe, respectievelijk de voorzitter en de penningmeester van de Sint-Jacobskerk, roepen de Bruggelingen op om te stemmen voor een schilderij uit 1523, dat de geschiedenis van de heiligen Cosmas en Damianus uitbeeldt: “Het is een topstuk uit de Sint-Jacobskerk: een werk van de Brugse kunstenaar Lanceloot Blondeel (1496-1561). Deze artistieke duizendpoot was schilder, tekenaar, beeldhouwer, cartograaf, bouwkundige en ontwerper van wandtapijten.”

“De Legende van de HH. Cosmas en Damianus geldt als zijn vroegst gesigneerde en gedateerde werk. Het is ook het vroegste werk waarbij de kunstenaar zich helemaal liet gaan in het schilderen van somptueuze architecturale kaders. Uiteindelijk werd de weergave van zulke ornamentele kaders een van de meest kenmerkende elementen in zijn oeuvre.”

“Dit schilderij geldt dus als vertrekpunt voor de stijlevolutie van Blondeel. De bijzondere artistieke waarde is ontegensprekelijk. Het doek is dan ook opgenomen in de lijst van roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.”

“De Legende van de HH. Cosmas en Damianus stelt de martelingen voor van de tweelingbroers Cosmas en Damianus, twee christelijke geneesheren die hun geloof met de dood moesten bekopen. Het doek is door verticale gouden latjes in drie verdeeld. Het middelste deel toont een landschap met verschillende scènes van de martelingen van de broers.”

Urinaal

“Aan de zijkanten zien we links de heilige Cosmas met een urinaal, een medisch hulpmiddel om urine op te vangen, en rechts de heilige Damianus met zalfpot en spatel. De broers werden later de beschermheiligen van artsen, apothekers en andere beroepen uit de medische sector. Het was de gilde van de chirurgijns en barbiers van Brugge die dit werk bestelde voor zijn altaar in de Sint-Jacobskerk”, aldus Noël Geirnaert en Chrstophe Lebbe.

Stemmen kan op www.kikirpa.be/nl/erfgoedschatten-2023