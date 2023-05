‘The Front Eye’ is het nieuwe uitkijkpunt op de frontstreek: “Niet enkel een symbolisch oog, maar ook het oog van de bezoeker die naar het front zal kijken”

De wederopbouwkapel bij Hooge Crater Museum in Zillebeke biedt met de gloednieuwe ‘The Front Eye’ een mooi zicht op wat tijdens de Eerste Wereldoorlog een van de meest dodelijke front op aarde was. Het museum pakt ook uit met het verhaal van de verdwenen Franse en Duitse begraafplaatsen. “Het is niet enkel een symbolisch oog aan de voorkant van de kapel, het is ook het oog van de bezoeker die naar het front zal kijken.”

Op de plaats waar nu Themacafé Hooge Crater in Zillebeke zich bevindt, was er vroeger een school die in 1914-1915 door de Franse troepen werd gebruikt als medische post. Franse soldaten die stierven werden begraven in de aanpalende tuin en op twee plaatsen langs de Bellewaerdestraat. Toen de Fransen de locatie verlieten, kwam de begraafplaats midden in de frontlijn te liggen en tegen eind 1916 was er geen enkel graf meer te vinden.

Hoogteverschillen

Bij een bezoek aan het nieuwe ‘The Front Eye’ in Hooge Crater Museum in Zillebeke kom je naast het verhaal van de Franse begraafplaats nog heel wat meer te weten over wat er zich tijdens de oorlog op Hooge Crater afspeelde. “De plek waar het Hooge Crater Museum zich nu bevindt, pal op de frontlinie, was tijdens de Eerste Wereldoorlog heel belangrijk”, aldus Niek Benoot, bezieler van het Hooge Crater Museum.

“Met het nieuwe ‘The Front Eye’ verbinden we het museum, het landschap en het Hooge Crater Cemetery met elkaar. We doen dat via een uniek uitkijkpunt in het museum. Op het platform bouwden we een roosvenster van de kapel uit tot ‘The Front Eye’. Het is een uitkijkpunt met zicht over Hill 60 en Hill 62, de begraafplaats en de Ieperboog. Het is niet enkel een symbolisch oog aan de voorkant van de kapel, het is ook het oog van de bezoeker die naar het front zal kijken. De uitnodiging om werkelijk ook het voormalig frontlandschap en de begraafplaatsen te bezoeken wordt daardoor enkel maar groter. Het ‘waarom’ is een uniek aspect in het geheel. Waarom is er vier jaar gevochten voor deze heuvels? Waarom zijn deze kleine hoogteverschillen zo belangrijk?”

Franse begraafplaatsen

“We leggen duidelijk de link met de buurt, specifiek met ons dorp Zillebeke waar het museum gevestigd is. Het is het dorp met de meest aantal Commonwealth begraafplaatsen van België. Negentien begraafplaatsen met 21.986 graven. Met deze getallen kom je pas echt tot besef hoe hard de strijd was voor dit dorpje, en de allesbepalende hoogte.”

Maar niet alleen buiten is er iets te zijn, op het platform aan het venster zette Niek Benoot een nieuwe tentoonstelling op. “We pakken uit met vijf verhalen van soldaten die hier begraven werden”, aldus de museumuitbater. “De verdwenen begraafplaatsen, drie Franse en drie Duitse, krijgen een centrale rol in de expo.”

Erfgoedwaarde

“In het nieuwe themajaar rond WO I LANDSCAPES wordt de goede samenwerking tussen verschillende spelers in de regio van voor en tijdens de eeuwherdenking verdergezet”, aldus schepen Dimitry Soenen (N-VA).

“Door het bundelen van krachten bereiken we meer. Een samenwerking in de regio, aangestuurd door Westtoer en Toerisme Vlaanderen, is een grote meerwaarde voor de lokale spelers en komt de kwaliteit van alle spelers ten goede. De goede samenwerking en verstandhouding tussen privéverzamelaars, private musea en publieke musea is een troef voor onze stad. Ik ben blij dat ook lokale ondernemers hun schouders onder projecten zetten. The Front Eye kan enkel een meerwaarde zijn. Van bovenaf heb je naast een blik op Hill 60 en Hill 62 een andere kijk op de collectie. We mogen nooit vergeten wat dergelijke collecties van erfgoedwaarde hebben.”

“Hoe kijken wij vandaag naar de toekomst? En wat laten wij achter? Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog is een verhaal dat moet voor en van alle mensen zijn en blijven. We zijn dan ook trots om vandaag te kijken naar de toekomst én het verleden door de nieuwe ‘The Front Eye’”, aldus nog Niek Benoot. (CMW)