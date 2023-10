Tentoonstelling wielergeschiedenis tijdens Week van de Dementie

Naar aanleiding van de Week van de Dementie heeft het Ledegemse woonzorgcentrum een tentoonstelling over de rijke geschiedenis van de wielersport in West-Vlaanderen georganiseerd. Zowel het heden als het verleden kwamen aan bod in de tentoonstelling. Bezoekers konden in de grote zaal van het lokaal dienstencentrum De Kring in Ledegem onder andere foto’s, fietsmateriaal en truitjes van vroeger en nu bekijken. Die werden allemaal gepresenteerd met bijbehorende uitleg. De expo liep drie dagen lang. Onder andere heel wat bewoners van het woonzorgcentrum gingen er een kijkje nemen om herinneringen uit het sportverleden op te halen. Op de foto staan Erik Vervaecke, Gabriel Seys, Alioschka Platteau, Lies Claeys, Nathalie Verfaillie en Karien Vandamme. (BF/foto JS)