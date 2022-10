Tentoonstelling rond 100 jaar Vlaamse Toeristenbond

In het Museum aan de IJzer is de tentoonstelling 110 jaar VTB geopend. Een tentoonstelling met een andere kijk op het reizen 100 jaar geleden.

2022 is het honderd jaar geleden dat de Vlaamse Toeristenbond (later vtbKultuur, nu Cultuursmakers) werd opgericht. “Wie grasduint in het archief, ziet al snel het belang van de VTB voor cultuur en toerisme in Vlaanderen de afgelopen 100 jaar. De vereniging was een sleutelspeler in de ontwikkeling van toerisme in Vlaanderen en in het bijzonder het cultuurtoerisme. Via zijn netwerk bood de VTB honderdduizenden mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende toeristische activiteiten, waaronder de iconische bondsreizen”, vertelt Peter Verplancke, conservator van Museum aan de IJzer. “VTB hielp niet enkel mee aan de uitbouw van de toeristische infrastructuur in Vlaanderen, maar droeg ook bij tot de transformatie van de Vlaamse burger in een (cultuur)toerist.

Unieke positie

VTB heeft hierdoor een vrijwel unieke positie in de geschiedenis van het toerisme in Vlaanderen. “Vandaag is Cultuursmakers een sociaal-culturele vereniging die mensen en cultuur dichter bij elkaar brengt. Ongeveer 145 vrijwilligersgroepen verspreid over Vlaanderen en Brussel organiseren allerlei culturele activiteiten. Op deze tentoonstelling, die doorgaat op de eerste verdieping van het museum, zijn heel wat beelden te zien van hoe men vroeger reisde. Een enorme foto laat een groep reizigers zien; voor de foto staan borden met foto’s van reizigers en meereizende fotografen. Die borden geven een 3D-beeld, waardoor de bezoeker zich werkelijk tussen de reizigers waant.” De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van het museum en is in de toegangsprijs inbegrepen.