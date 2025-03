Tentoonstelling ‘Panamarenko’s Zoo aan Zee’ geopend in Knokke-Heist

In Knokke-Heist is zaterdag de tentoonstelling ‘Panamarenko’s Zoo aan Zee’ officieel geopend. Het is de allereerste tentoonstelling die volledig focust op de dieren in de kunst van de in 2019 overleden Antwerpenaar.

Panamarenko, de artiestennaam van Henri Van Herwegen, liet zich vaak inspireren door de natuur en het dierenrijk. Zijn bewondering voor de vlucht van vogels en de mechaniek van insectenvleugels spelen dan ook een grote rol in zijn werk. Ambitieuze dromen zoals vliegen op eigen kracht, verwerkte hij op een ingenieuze manier in zijn kunst. Ook ruim vijf jaar na zijn overlijden blijft zijn werk een inspiratiebron voor kunstenaars, wetenschappers en natuurliefhebbers.

‘Panamarenko’s Zoo aan Zee’ is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Knokke-Heist, de Panamarenko Foundation, verschillende kunstcollecties, het Zwin Natuur Park en Hotel La Réserve Resort. Bezoekers kunnen kennismaken met een uitgebreide collectie sculpturen, tekeningen, foto’s, bewegende beelden, souvenirs en bijzondere objecten. Dit alles wordt aangevuld met Panamarenko’s volledige reeks multiples, kunstwerken die in meerdere exemplaren zijn gemaakt. Op het Zegemeer ligt de permanente installatie Wuivende Krabben, die perfect past bij de expositie.

De tentoonstelling maakt deel uit van Panamarenko 85, een reeks evenementen die de 85e geboortedag van de visionaire kunstenaar vieren. Bij dit initiatief van de Panamarenko Foundation zijn onder andere ook het M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen), KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) en Opera Ballet Vlaanderen betrokken. Naar aanleiding van het jubileum is ook ‘Panamarenko Fundamentals’ verschenen. Kunsthistoricus Jo Coucke, curator van de tentoonstelling, geeft in het boek toelichting bij de sleutelwerken van Panamarenko.

Bij de officiële opening mocht Eveline Hoorens, de weduwe van Panamarenko, niet ontbreken. Ook burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht) en Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez (Vooruit) tekenden present. De expositie loopt nog tot 24 augustus in cultuurcentrum Scharpoord.