Tentoonstelling over humanitaire interventie in Congo in 1964: “De geschiedenis niet herschrijven”

Van vrijdag 22 tot maandag 25 november organiseren Linx+ en Nationale Strijdersbond W.E.R.O. in het Audomarusheem een tentoonstelling over de Belgisch-Amerikaanse humanitaire interventie in Congo, exact 60 jaar geleden. “We willen dit zo neutraal mogelijk voorstellen, zeker niet de geschiedenis herschrijven”, zegt voorzitter van Linx+, Willy Ballière.

Initiatiefnemer van deze herinneringstentoonstelling is Eline Vandekerckhove, wiens papa bij de interventie in Congo betrokken was.

“Erover vertellen heeft hij nooit echt gedaan. Dat moet te gevoelig geweest zijn”, denkt Eline die via haar vader veel connecties heeft in het Belgische leger. “Ik vond dat we met Linx+ op de kar moesten springen om via een tentoonstelling de mensen aan die humanitaire interventie te herinneren. Ik heb dan een oproep gedaan en kon via het legermuseum van Flawines aan veel informatie geraken.”

Eline kreeg al vlug hulp van militairen die er 60 jaar geleden bij waren. Eén van hen was Jimmy Sierens (80). Hij was elf jaar paracommando. “Ik heb alles, van de eerste tot de laatste minuut, meegemaakt. We hebben veel ellende en miserie gezien, maar meer dan 2.500 mensen kunnen redden, van alle nationaliteiten. Veel gevaar kwam toen van de opstand van de rebellen. Zij waren gedrogeerd en hadden geen schrik. Ze maakten mensen af met pijl en boog. De reddingsactie duurde vier dagen, van 24 tot 27 november 1964; twee dagen in Stanleystad en twee in Paulis.”

Markante operatie

Ook oud-paracommando en gepensioneerde kolonel Luc Astaes (66) was betrokken bij de humanitaire interventie. “Het was een markante operatie; de grootste reddingsoperatie uit de 20ste eeuw”, weet Luc.

Steven Bourgeois (37) is al van jongs af geïnteresseerd in het militaire. “Ik ben de zoon van een militair en daardoor kom je met veel mensen uit het leger in contact. Ik wou dan ook aan deze tentoonstelling meewerken. Eerst waren er veel tegenkantingen om aan informatie en materiaal te geraken, maar mijn slogan is never give up. En ik heb uiteindelijk veel gerief gekregen.”

Samen met Dirk Jonckheere van de Nationale Strijdersbond W.E.R.O. zorgt Willy Ballière van Linx+ voor de praktische regeling van de tentoonstelling over de Belgisch-Amerikaanse humanitaire interventie in Congo, ook wel bekend al operatie Rode Draak-Zwarte Draak. “Ons doel om die gebeurtenis van 60 jaar geleden te herdenken is alles neutraal voorstellen. We willen zeker niet de geschiedenis herschrijven.”

Ook voor scholen

De officiële opening voor genodigden vindt plaats op vrijdag 22 november. Op zaterdag 23 en zondag 24 november is de expo in het Audomarusheem voor iedereen gratis toegankelijk. Maandag 25 november zijn de vijfde- en zesdejaars van de Oudenburgse scholen uitgenodigd op de tentoonstelling. Steven Bourgeois zal voor uitleg zorgen op niveau van de jongeren.