Tentoonstelling ‘Gif mo Goaze’ in Beernemse bibliotheek: skeletten en Romeinse brandrestengraven

Vrijdagavond wordt de tentoonstelling ‘Gif mo Goaze’ officieel geopend in de bibliotheek. De expositie over archeologische opgravingen tijdens de werken aan een pijpleiding van 80 kilometer lang trekt sinds oktober rond in de provincie en houdt tot en met 4 maart halt in Beernem.

Van 2014 tot en met 2016 werkte gasbedrijf Fluxys aan een nieuwe pijpleiding doorheen West-Vlaanderen. Al snel ontdekte men tijdens de werken archeologische vondsten. Over de hele afstand van Maldegem tot Alveringem deden archeologen opgravingen in een sleuf van minstens zes tot maximaal dertig meter breed. “Daarbij kwamen objecten uit een enorm tijdsbestek naar boven”, vertelt Wouter Gheyle (42) van de dienst erfgoed van de provincie West-Vlaanderen.

200 skeletten

“Van de prehistorie tot de middeleeuwen, in totaal gaat het om 170.000 objecten, 200 skeletten, 100 Romeinse brandrestengraven, grafheuvels en nog heel veel andere zaken. Van de interessantste zaken werd intussen een expositie gemaakt. Per gemeente waar we halt houden, spitsten we ons toe op wat specifiek op die locatie werd gevonden.” In Beernem vonden de archeologen vooral sporen van een pottenbakkerij. Duizenden scherven en afvalputten zouden verwijzen naar een enorme pottenbakkerij in en rond Oedelem. “We vermoeden dat quasi alle keramiek dat in Brugge werd gebruikt, hier is gemaakt. Dat en nog heel veel andere zaken stellen we nu tentoon in de bibliotheek”, legt Sofie Pierins van de bibliotheek uit.

Beeldfragmenten

“Het zou jammer zijn dat al die opgravingen in een depot verdwijnen. De expo bestaat uit educatieve panelen, objecten die je kan vastnemen en schermen met interviews en beeldfragmenten”, zegt Sofie. De expositie is een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, de onroerende erfgoeddiensten CO7, RADAR, Raakvlak, Polderrand en Meetjesland. Opdrachtgever Fluxys zorgt bovendien voor ondersteuning. “Omdat we in dit geval opgravingen deden op de plek waar Fluxys een pijpleiding wilde aanleggen, zochten de archeologen op andere plaatsen die ze anders nooit zouden aansnijden. Dat zorgde voor heel veel verrassende opgravingen. We zijn dan ook erg blij dat dit alles in een leuke expo werd gegoten”, besluit Ghyle.

Vanaf zaterdag 28 januari is de expo open voor het grote publiek. Info:www.gifmogoaze.be