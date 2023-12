Ten Mandere roept sfeer van 50 jaar geleden op in expo

Heemkring Ten Mandere maakt er elk jaar rond de eindejaarsperiode werk van om 50 jaar de tijd in te duiken. Aan de hand van foto’s, artikels en andere memorabele items wordt er in de bib een expo opgezet. Je kan van 15 december tot 15 januari het Izegem van 1973 herbeleven.

Wat hebben de aanleg van het industriegebied in de Mandelvallei, de opening van supermarkt De Zandberg en de miljoenenbrand bij meubelbedrijf Rousseau met elkaar gemeen? Het waren allemaal feiten die zich afspeelden in 1973. Het jaar staat centraal tijdens de Ten Mandere-expo ‘Het gebeurde in Izegem in 50 jaar geleden’. Een jaarlijkse expo waar velen reikhalzend naar uitkijken.

In dat jaar viel er inderdaad veel op te tekenen. “Op het gebied van openbare werken was er de aanleg van een industriegebied in de Mandelvallei. De inkokering van de Mandel bood een oplossing voor de jaarlijkse overstroming van de Mandelweiden”, zegt Geert Vermeulen van Ten Mandere. “Het nieuw industriegebied gaf de Izegemse bedrijven de kans om zich in eigen streek te vestigen. Voor de huisvuilproblematiek was de bouw van een verbrandingsoven dan weer een tijdelijke oplossing want enkele decennia later zou die weer worden afgebroken.” Wat ook binnen afzienbare tijd afgebroken wordt is zaal ISO. Ook die zaal dateert uit 1973.

Personen in de spots

Een persoon die zich lieten opmerken was onder andere Willy Demey die de Tenutoprijs behaalde. Eddy Verfaillie en Rudi D’Artois stelden tentoon. Scola Cantorum bestond 15 jaar en de koninklijke Harmonie van de Congregatie vierde haar 120-jarig bestaan. JADO bestond toen 10 jaar, de Vrije Kunstvrienden van Sarelke Blomme werden koninklijk. Herman Devolder en Geert Vergote van Mandelclub werden nationaal kampioen op de 800 m. “We telden verder nog drie provinciale kampioenen bij de Rode Ster. Veronique Sabbe werd turnkampioene van West-Vlaanderen. Danny Verbrugghe werd nationaal en West-Vlaams turnkampioen. Noël Dejonckheere werd nationaal kampioen puntenkoers en Noëlla Debels slaagde erin het wereldrecord fietsen op rollen op haar naam te schrijven.”

“De Izegemse Bouwmaatschappij mocht drie keer feestvieren. Vooreerst was er het 50-jarig bestaan, daarnaast was er de bouw van de 1.000ste sociale woning en tenslotte werd hulde gebracht aan de afscheidnemende voorzitter Robert Holvoet”, aldus Geert Vermeulen. Maar het was niet allemaal feestvreugde, zo werd Izegem opgeschrikt door de miljoenenbrand bij het meubelbedrijf Rousseau. Op economisch vlak was er de opening van supermarkt De Zandberg en Interdiscount. Ook Gistelhove heropende. In Kachtem vierde ‘Door Vriendschap Sterk’ haar zilveren jubileum. De verhalen achter deze en nog veel meer feiten beleef je tijdens ‘Het gebeurde in Izegem in 1973’ , gratis te bezoeken tijdens de openingsuren in de bib van 15 december t.e.m. 15 januari. Tijdens de opening op zaterdag 16 december nemen Geert Vermeulen en Ann Lesage je mee op sleeptouw. (MI)