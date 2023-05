Talbot House pakt uit met vernieuwde belevingsparcours: “Versterken van een authentieke en unieke meeslepende ervaring”

De kroning van Koning Charles en de opening van nieuwe tentoonstelling Talbotousians in War and Peace stonden recent op de agenda in het Talbot House in Poperinge. De Britse soldatenclub pakt nu uit met een vernieuwd belevingsparcours in het Talbot House Museum. “Ondertussen mochten we al dubbel zoveel bezoekers als vorig jaar ontvangen. Ook in vergelijking met de pre-corona-jaren scoren we sterker. Helaas zijn er nog altijd veel minder Britten door de Brexit”, zegt Simon Louagie, manager van het Talbot House.

“Na een inloopperiode deze lente stellen we het nieuwe familieparcours officieel voor. We zetten in op het versterken van een authentieke en unieke meeslepende ervaring. De Britse soldaat Arhtur Pettifer en het Poperingse meisje Jeanne Battheu nemen je mee op pad om de kattenstreken van huiskat Duchess ongedaan te maken. Met een interactieve digitale quiz en tal van amusante filmpjes verken je de hele Talbot House site. Wie de code kan kraken, komt uiteindelijk bij de schatkist terecht”, legt Simon Louagie uit.

“De ingang van het museum en de museumshop kregen ook een grondige facelift waarbij het moderne en strakke design mooi overvloeit in het authentieke karakter van de Concert Hall. Bij het uittekenen werd ook rekening gehouden met de toegankelijkheid van de balie. Bij aankomst krijgt de bezoeker aan de hand van een vernieuwde presentatie een beeld van wat hen te wachten staat bij een bezoek aan Talbot House. Hierbij krijgen ze ook meteen de kans om de ruimere shop met het vernieuwde aanbod te ontdekken.”

De Britse soldatenclub pakt nu uit met een vernieuwd belevingsparcours in het Talbot House Museum. © Eric Compernolle

Huis van Mensen

Ook de vaste tentoonstelling, Een Huis van Mensen, werd onder handen genomen. Een soundscape en enkele sprekende aquarellen introduceren je aan Talbot House. De museumsoftware kreeg een upgrade, er komt een online gastenboek bij en ook de bewegwijzering werd onder handen genomen. Later dit jaar plannen we ook in het eigenlijke Talbot House een nieuw belevingsparcours voor individuele bezoekers. Zo is Talbot House klaar om de komen jaren opnieuw de verhalen van het Huis te vertellen aan nieuwe bezoekers.”

De inspanningen die het Talbot House levert lonen, want de Britse soldatenclub kan uitpakken met mooie bezoekerscijfers. “De Belgen zijn nog altijd in de meerderheid. Tot en met april mochten we al zo’n 8.800 bezoekers noteren. Voor de maand mei mogen we opnieuw 3.000 bezoekers erbij tellen. In 2021 hadden we 14.000 bezoekers. In 2022 hadden we er bijna 20 000. In 2019 waren er 21.500 bezoekers. Dit jaar mikken we opnieuw op 20.000 bezoekers, maar ik vermoed dat we er 22.500 halen. Ook de overnachtingen zitten in de lift. Zowel in accommodatie als museum is er een stijging van 10 procent dit jaar”, vertelt Simon.

“Nu ook meer binnenlandse bezoekers de weg naar het museum vinden, werd ook ingezet op betere signalisatie en extra beleving” – gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu

“Helaas zijn er nog altijd veel minder Britten – de helft – dan voor Brexit. Ik hoor hier elke dag hoe Brexit een enorme rol speelt in hun redenen om hier niet te raken. Er is veel meer papierwerk, veel meer vertraging, veel duurder… Tot en met april mochten we ongeveer 3.000 Britten verwelkomen en zo’n 5.300 Belgen.”

Extra beleving

De lancering van nieuwe belevingselementen werden gekoppeld aan een netwerkmoment met de Provincie West-Vlaanderen en tal van mensen uit de toeristische sector. Deze vernieuwingen werden mogelijk gemaakt in samenwerking met en dankzij de ondersteuning van de Provincie West-Vlaanderen. “Al decennialang vinden vele Britse toeristen en scholen de weg naar Talbot House, een plek die iedereen een warm welkom biedt. Het onthaal en de museumshop kregen een ware make-over. Nu ook meer binnenlandse bezoekers de weg naar het museum vinden, werd ook ingezet op betere signalisatie en extra beleving. Vooral de tablet tour op maat van families is een extra troef”, voegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu er nog aan toe.