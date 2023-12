Storm voor de stilte in beeld: Fotomuseum Antwerpen te gast in Villa Les Zéphyrs in Westende

Fotomuseum Antwerpen is te gast in Villa les Zéphyrs in Westende met de tentoonstelling ‘Storm before the silence’. Naar aanleiding daarvan kan je op zaterdag 23 december met een gids van Fotomuseum Antwerpen deelnemen aan een unieke Slow Focus sessie.

Villa Les Zéphyrs beschikt al enkele jaren binnen het brede vrijetijdsaanbod in Middelkerke over een uniek profiel: hedendaagse kunst in een beschermde vakantievilla uit 1922. Voor komende winter werd het gerenommeerde Fotomuseum Antwerpen als gastcurator aangezocht. Zij brengen met Storm before the silence een prachtige fototentoonstelling naar Westende.

Storm before the silence duidt op dat magische moment tijdens een storm, vlak voor de natuur weer tot rust komt, waarop alle zintuigen op scherp staan. Details die anders aan je voorbijgaan, krijgen de volle aandacht en je kan niet anders dan vertragen. Deze toestand van intense observatie en verhoogd bewustzijn vormt het startpunt voor de tentoonstelling in Villa Les Zéphyrs.

Verwondering

“Fotografie is het medium bij uitstek om stil te staan en je waarneming te verdiepen. Daarom wordt samengewerkt met FOMU (Fotomuseum Antwerpen), dat uit zijn rijke collectie werken van Tine Guns, Stephan Vanfleteren, Léonard Pongo, Nadine Tasseel en Eadweard Muybridge toont, daarnaast ook autochromen (vroege kleurenfoto’s) en stereobeelden. In een wereld die steeds sneller lijkt te draaien, biedt het werk van deze kunstenaars een uitnodiging om verwondering te vinden in alledaagse momenten”, legt schepen Natacha Lejaeghere uit.

“Fotografie is het medium bij uitstek om stil te staan en je waarneming te verdiepen” – schepen Natacha Lejaeghere

Naast het gewone gidsenaanbod worden er, speciaal voor deze tentoonstelling, unieke Slow Focus sessies aangeboden. Tijdens Slow Focus kijk je trager en bewuster naar kunst. Het is een uitnodiging om te ont-prikkelen en tijd te nemen voor jezelf. De sessie start met enkele mindfulnessoefeningen. Door mindfulness te doen, sta je even stil bij je lichaam en je eigen gewaarwording. Nadien nodigt de museumgids je uit om enkele minuten naar een foto te kijken. Aan de hand van een aantal vragen ga je vervolgens in gesprek over de beelden. Je kan actief deelnemen, maar dat hoeft niet, je kan ook gewoon luisteren. De plaatsen zijn beperkt, gelieve tijdig te reserveren. Er zijn sessie om 14 uur en om 16 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Inschrijvingen zijn mogelijk via www.cultuurstek.be.

Opkomend talent

FOMU (Fotomuseum Antwerpen) presenteert jaarlijks diverse thematentoonstellingen, exposities voor jong talent en monografische tentoonstellingen van internationaal bekende fotografen. Curator Ingrid Leonard is onderzoeker bij het Fotomuseum Antwerpen (FOMU) met een achtergrond in geschiedenis en fotografie. Tussen 2014 en 2020 heeft ze als assistent-curator bijgedragen aan diverse tentoonstellingen van nationale en internationale fotografen. Ze was ook medecoördinator van het platform voor opkomend talent .tiff. Sinds 2020 houdt ze zich bezig met onderzoek voor tentoonstellingen en aanwinsten voor de collectie van FOMU. Daarnaast doet ze onderzoek naar vrouwelijke Belgische fotografen uit de 19de eeuw.

De Westendse villa Les Zéphyrs werd in 1922 gebouwd in opdracht van het Gentse echtpaar dokter Henri Muyshondt-Conard. De woning is gebaseerd op een ontwerp dat architect Oscar Van de Voorde reeds in 1910 maakte voor de wereldtentoonstelling in Brussel. Interessant in het gebouw zijn de glas-in-loodramen, de badkamer met het verzonken terrazzobad en faiencebekleding, de kelderkeuken en de art-nouveau-aankleding van de eetkamer en het fumoir. De lambrisering, buffetkasten en schouwmantel in deze ruimtes zijn van de hand van Henry Van de Velde. In dit kleine maar originele vakantiehuis herbeleef je de leef- en wooncultuur van een welgestelde familie uit de jaren 1920-1940.

De villa is gratis toegankelijk. Tijdens de kerst-, krokus- en paasvakantie is de villa open van maandag tot zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen kun je er tussen 9.30 en 12.30 uur terecht. De villa is gesloten op 25 december 2023 en 1 januari 2024. In de maanden januari, februari, maart en april is de villa op zaterdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, en op zon- en feestdagen van 9.30 tot 12.30 uur.

Gidsbeurten

Tijdens de schoolvakanties is er elke dinsdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur een gids aanwezig om gratis tekst en uitleg te geven. Op andere momenten kunnen gidsbeurten (kostprijs 80 euro) aangevraagd worden via mail op cultuur@middelkerke.be. Groepen op afspraak. Info en inschrijvingen: 059 31 95 53 –