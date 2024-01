Stichting Paul Delvaux eregast op de Brussels Art Fair

Van 28 januari tot 4 februari is de Stichting Paul Delvaux eregast met een selectie meesterwerken van Paul Delvaux op de Brussels Art Fair (BRAFA) op haar stand 138.

De BRAFA is een wereldwijd gerenommeerde expo met hedendaagse topkunstwerken en antiek. Een ideale gelegenheid om er de 30ste verjaardag van het overlijden van Delvaux (1897-1994) én de 45ste verjaardag van zijn Stichting in Sint-Idesbald te herdenken. Op 30 januari zal Camille Brasseur (directeur van de Stichting) er een lezing geven die de evolutie van het hele oeuvre van de kunstenaar belicht. Daarbij komen ook zijn typerende thema’s aan bod: het karakter van de vrouwenfiguur in al haar mysterie en de spoorwegwereld. Op de foto zien we links Ingrid Tahon, museummanager Paul Delvaux Museum Koksijde en Camille Brasseur, directeur Stichting Paul Delvaux.