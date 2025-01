Steve (52) tikt dinosaurusskelet op de kop: “Ik wil het nu dolgraag tentoonstellen”

Januari staat bekend als koopjesmaand bij uitstek. Maar wat Steve Vervaecke uit Gistel onlangs in huis haalde, is wel heel bijzonder. Sinds kort pronkt bij hem thuis het skelet van een mosasaurus, een ‘zeedinosaurus’ die miljoenen jaren geleden onze planeet bevolkte. “Hopelijk kunnen we het skelet binnenkort tentoonstellen.”

Steve heeft wel iets met zeedieren en geschiedenis. Enerzijds was hij zeventien jaar lang, tussen 1997 en 2014, (hoofd-)dierenverzorging bij Sea Life in Blankenberge. Anderzijds gooit hij als fervent duiker al sinds z’n zestiende zuurstofflessen op de rug. “Ik heb ook altijd al aan wrakduiken gedaan, onder meer in onze eigen Noordzee”, vertelt Steve. “In het middelbaar volgde ik een opleiding houtbewerking en restauratietechnieken. Ik heb nooit gewerkt volgens m’n diploma, maar altijd die interesse in geschiedenis, biologie en archeologie behouden.”

In 2014 begon hij met zijn eigen traiteurzaak in Gistel. “Ik volgde puur uit interesse een opleiding tot kok in het avondonderwijs, maar de fascinatie voor geschiedenis bleef. Zo heb ik al een collectie antiquiteiten, zoals Griekse en Romeinse vazen, en geschiedstukken waaronder een kanonkijker van een Duits oorlogsschip.”

“Het skelet is zo’n 70 miljoen jaar oud en werd begin jaren zestig opgegraven in Marokko”

Steve geeft aan wel vaker online veilingsites in de gaten te houden om opvallende koopjes te doen. En onlangs sloeg hij de slag van z’n leven. “Een Fransman uit Bordeaux verkocht heel wat fraaie stukken uit z’n collectie, omdat hij naar de Verenigde Staten ging verhuizen. Eén van die stukken was het skelet van een mosasaurus. De man had het op zijn beurt gekocht van een museum in Italië, dat het van de hand deed omwille van plaatsgebrek en nood aan extra inkomsten”, zegt Steve.

“Het skelet is zo’n 70 miljoen jaar oud en werd begin jaren zestig opgegraven in Marokko. Het unieke is: het ruim 3,5 meter lange skelet is voor meer dan 80 procent origineel, zo wist men mij te verzekeren. Ik heb ook een attest en documentatie om alles te staven. Alleen een stuk van de staart en heupgewricht ontbreekt, en enkele tanden zijn nagemaakt. De mosasaurus, een zeeroofdier, staat bij ons ook bekend onder de naam maashagedis, omdat ze nabij Maastricht in de jaren 1700 één van de eerste – en tegelijk met 18 meter de grootste – exemplaren hebben opgegraven.”

Geluk gehad

Hoeveel Steve voor het skelet betaalde, wil hij niet verklappen. “Laat ons zeggen dat je voor die prijs een deftige fiets kan kopen. Het was echt een prikje, zeker omdat de eigenlijke waarde veel hoger ligt. Ik heb eigenlijk echt héél veel geluk gehad: ik bracht ‘s avonds een bod uit, ging slapen en toen ik wakker werd, kreeg ik bericht dat mijn bod was aanvaard. Ongelooflijk. Het skelet is vervolgens tot bij mij vervoerd en bij me thuis opgezet door experts. Het skelet staat nu keurig opgesteld in een lege slaapkamer, weg van alle zonlicht en vocht.”

Opvallend: een goed jaar geleden kocht Steve ook al de schedel van een mosasaurus. “Maar die aankoop was niet de trigger om nu op zoek te gaan naar een volledig skelet, nee. Deze nieuwste aanwinst kruiste gewoon mijn pad.”

Expo

Wat wil Steve met het skelet aanvatten? “Ik zou het graag tentoonstellen aan het brede publiek. Vooral voor scholen lijkt me dit een bezoek waard. Bij me thuis al dat volk ontvangen, is praktisch nogal moeilijk.” Daarom lopen er gesprekken met het stadsbestuur van Gistel om het skelet in vrijetijdscentrum Zomerloos (tijdelijk) te exposeren. Een concrete overeenkomst, laat staan datum, is er nog niet. “Plaats er een mooie glazen kast over, leg onder het skelet een laag zand met schelpen, ammonieten en fossielen, en je kan het zo veilig en wel tonen. Het spreekt alvast tot de verbeelding. Evengoed, op veel langere termijn, zie ik zo’n knap exemplaar bijvoorbeeld aan het plafond van een chique restaurant hangen, prachtige winkel, kunstgalerij of in de inkomhal van een kasteel. Wat er ook mee gebeurt, zo’n stuk behoudt altijd waarde.”